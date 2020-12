Una conferència contra la prostitució de València rep ciberatacs de «la màfia de l'explotació sexual»

La conferència La cara oculta de la prostitució, impulsada des de València, ha patit un ciberatac que ha impedit la seva celebració. Aquesta trobada telemàtica organitzada per l'àrea feminista d'Iniciativa-Compromís va haver de canviar de plataforma per poder continuar amb l'activitat després que "la màfia de l'explotació sexual de les dones boicotegés contínuament la xerrada". Des de Feminismes amb Iniciativa van organitzar aquesta jornada en línia relacionada amb la recent celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el 25 de novembre.Es tractava d'una conferència per reflexionar sobre la situació de les dones prostituïdes en temps de pandèmia. Maura von Fürth Bracony, activista contra l'explotació de les dones i presidenta de l'Associació Solidària Flascó D'Alabastre, era l'encarregada de la ponència principal d'aquesta cita "boicotejada a través d'un ciberatac organitzat", denuncia l'organització en un comunicat.En concret, en iniciar-se l'activitat van entrar a la sala online una sèrie d'usuaris que "es van dedicar a proferir improperis i insults masclistes a les organitzadores", mentre van aconseguir usurpar l'administració i van expulsar als assistents. Després de diversos intents de reprendre l'activitat creant noves sales online i repetir-se els atacs, les organitzadores van aconseguir reprendre la jornada canviant a una altra plataforma de serveis de tele-conferència."No tenim dubtes que darrere d'aquest atac hi ha la màfia de l'explotació sexual de les dones, que intenta boicotejar tot allò que denuncia els efectes de la seva activitat. Però malgrat tot vam aconseguir sobreposar-nos a la intransigència d'aquesta gent i vam acabar de fer la jornada", recalca la responsable de Feminismes amb Iniciativa, Empar Fayos.És més, adverteixen que "no volen que es tracti en aquest tipus d'actes com la prostitució és una de les violències més flagrants que pateixen les dones". "No volen que donem veu a organitzacions, com la de Fürth Bracony, que coneixen bé a les dones que treballen a peu de carrer i treballen per garantir les mesures sanitàries", sentencien.