Un testimoni protegit situa Driss Oukabir a la casa d'Alcanar que va explotar

Un testimoni protegit ha situat el segon principal acusat al judici del 17-A, Driss Oukabir, a la casa d'Alcanar on la cèl·lula de Ripoll fabricava explosius. A la sessió d'aquest dimecres a l'Audiència Nacional, el testimoni ha recordat veure'l "cada dia" durant un període de l'estiu del 2017. El testimoni no ha concretat les dates exactes, però ha dit que ell va ser a Alcanar entre juliol i principis d'agost, aproximadament. Driss Oukabir conduïa un Audi A3 negre amb matrícula francesa, segons el testimoni, que ha afirmat que "no feia res en particular". "Arribava i es tancava a la casa. Les nits dormia a la terrassa de la casa", ha dit.El testimoni ha explicat que se'l va creuar diverses vegades al matí i a la tarda. El veia dormir a la terrassa quan marxava cap a la platja al matí. Recorda que Driss Oukabir anava "sovint" acompanyat d'una altra persona. El testimoni, que ha declarat en francès, ha dit que l'Audi A3 era davant la casa "tots els dies" i que tenia visibilitat del xalet des de la seva residència.També hi havia una motocicleta, un Peugeot 306 i una camioneta llogada. Recorda veure la camioneta l'últim dia de la seva estada a Alcanar, però no ha pogut concretar quin dia va ser. El testimoni ha explicat que va veure una descàrrega amb furgoneta a la casa, però que els ocupants de la casa la situaven d'una mera que feia impossible veure què transportaven.El testimoni ha explicat que l'única persona que no evitava el contacte amb els veïns de la urbanització d'Alcanar era el conductor de l'Audi A3. A la resta els veia, però "no parlaven amb ningú". El testimoni s'ha mostrat segur de la persona a qui va reconèixer.L'advocat de Driss Oukabir ha preguntat per detalls de la fesomia del xalet d'Alcanar -com el material de la barana o la seva alçada- per contraposar-los amb la fotografia de la casa. El testimoni ha dit que tenia una barana metàl·lica amb una alçada inferior a la d'un cotxe la qual cosa no correspon amb la imatge que s'ha mostrat.El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha dit que no s'ha "d'examinar" al testimoni ni es poden posar "trampes". El testimoni va fer un reconeixement fotogràfic l'any 2018, un any després dels fets, però ha explicat que creu que també en va fer un altre abans.Entre les persones que han declarat aquest dimecres hi ha una parella, veïns del xalet d'Alcanar que va explotar. Precisament Enric A. s'havia interessat per comprar l'edifici que ocupaven els gihadistes. Ha explicat que hi havia quatre o cinc persones, entre les quals l'acusat Houli Chemlal, però que no recorda quins d'aquests hi havia la nit de l'explosió. Enric A. ha explicat que "eren discrets". Ha dit que una vegada va veure un home amb barba blanca, però no l'ha pogut identificar.La seva parella, Martine M., ha parlat del moment de l'explosió. "Se'm posa la pell de gallina. Amb la primera explosió vam quedar una mica sords. Em trobava malament. Vaig tenir por". Ha dit que els nois de la casa, tots de menys de 35 anys, a vegades arribaven caminant, en bici o amb vehicle. La parella ha estat indemnitzada pels danys del seu edifici a causa de l'explosió, però no per les lesions psicològiques patides, ni han estat reconeguts víctimes del terrorisme.Un altre testimoni, encarregat de manteniment d'una casa de la urbanització d'Alcanar, Joan P., recorda veure gent jove a la casa que va explotar i un Audi A3 amb matrícula espanyola. Recorda veure Mohamed Hichamy, amb qui va parlar i de qui recorda que parlava català amb accent gironí. Diu que era ell qui normalment conduïa el cotxe, però afirma que va veure una altra persona conduir-lo. El testimoni recorda veure un dels nois acompanyat d'una noia cap al setembre de l'any anterior als atemptats.Marc G., veí de la zona, també recorda creuar-se amb Mohamed Hichamy, que portava una tovallola penjada del coll. No li va tornar la salutació. Es va adonar que hi havia gent al xalet durant la Setmana Santa del 2017 i recorda un Audi A3 aparcat dins. La tarda de l'explosió el testimoni va marxar de la urbanització i no va veure l'explosió.Una testimoni de l'explosió del xalet d'Alcanar, Carmen M., ha explicat que va veure una "gran explosió i seguidament una altra" amb "boles de foc" la nit del 16 d'agost. Va resultar ferida al cap i al braç esquerre. La seva casa va patir danys. "Mitja casa va anar a terra" així com reixes d'una part de la seva finca. "El meu germà feia cinc minuts que havia passat per allà, es va salvar de miracle", ha relatat.Carmen M. ha explicat que no ha estat indemnitzada per les lesions ni físiques ni psicològiques i que sí que va rebre una indemnització pels danys materials a la casa, però afirma que va ser "una misèria".