Una testimoni va veure una furgoneta marxar del xalet d'Alcanar minuts després de l'explosió

Un testimoni que estava a la urbanització d'Alcanar la nit que va explotar la casa on la cèl·lula de Ripoll fabricava explosius ha explicat que va veure una furgoneta blanca marxar del xalet "dos o tres minuts" després de la deflagració. El testimoni, Gustave G., que ha declarat a la sessió d'aquest dimecres del judici del 17-A en francès i per videoconferència, no va poder veure qui la conduïa ni tampoc la marca del vehicle.La furgoneta "es dirigia cap a la sortida" de la urbanització i venia del xalet que va explotar. El testimoni sortia de casa seva, a uns cent metres de la casa accidentada, per ajudar els afectats quan va veure aquest "vehicle en moviment".Prèviament, havia vist una furgoneta aparcada davant la casa, però no recorda si era la mateixa i ha dit que pot ser que tingués un logotip de color blau a un costat.Una altra testimoni, Eliane N., que estava sopant en una casa de la urbanització la nit del 16 d'agost de 2017, ha explicat que va veure passar un vehicle amb el motor apagat i amb les llums apagades abans de la deflagració. El cotxe rodava cap a la casa per un carrer que fa baixada sense motor. El va veure perquè un gos va bordar i ella es va girar.​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor