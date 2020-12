VÍDEO Els Mossos desarticulen un grup criminal de «punxarodes» de l'AP-7

Desarticulem un grup criminal de multireincidents especialitzats en furts a l'AP-7 des de la Jonquera fins a Tarragona https://t.co/7TNDZ5vIi0 pic.twitter.com/PK6SmTWuHU — Mossos (@mossos) December 2, 2020

La Unitat Operativa de Mobilitat de la Divisió del Transport del cos de Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal de nou persones que furtaven a turistes a les àrees de servei i al voral al llarg de l'AP-7, des de la Jonquera a Tarragona. Amb les restriccions de la mobilitat per la pandèmia, els investigadors van constatar que els objectius que escollien havien passat de ser turistes a nacionals.Les detencions es van realitzar el passat dissabte 28 de novembre en un operatiu policial en que es van desplegar gairebé un centenar d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra. En el dispositiu de quatre entrades (tres a Barcelona i una a Sentmenat) hi van participar agents de la Brigada Mòbil, la Unitat Operativa de Mobilitat i de les Unitats de Seguretat Ciutadana i el Grup de Recerca de Documentació de la CGMO.El modus operandi dels detinguts consistia en la modalitat de "punxarodes", en què els autors punxen una roda al vehicle de la víctima. Posteriorment el segueixen fins que s’ha d’aturar al voral, moment en què els criminals també aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l’interior del vehicle.En altres ocasions, directament detectaven el vehicle que volien assaltar, el feien aturar al voral o en la mateixa àrea de servei de l’autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al vehicle. Una vegada aturats i amb l’excusa d’ajudar-los, els autors distreien les víctimes sostreien els objectes de l’interior del vehicle.Els detinguts acumulen centenars d’antecedents policials i ja actuaven des de l’any 2012 quan els Mossos d’Esquadra els van detectar per primer cop i detenir en diverses ocasions i operatius policials.Aquesta vegada han quedat detinguts com a presumptes autors d’un total de 25 delictes de furt interior de vehicle, dos delictes contra la seguretat del trànsit, dos delictes de resistència i desobediència, un delicte de robatori amb violència i intimidació, un delicte de falsificació documental, un delicte d’apropiació indeguda de vehicle, un delicte d'estafa, a més de pertinença a grup criminal.Els investigadors els relacionen amb més d’una trentena de fets comesos durant els nou mesos que s’ha allargat la investigació, tot i que no es descarta que estiguin implicats en centenars de furts. Haurien obtingut més de 40.000 euros de benefici en metàl·lic, divisa estrangera i 38.000 en objectes de valor com joies, bosses de mà de marques de renom o electrònica.La investigació ha estat Instruïda pel titular del Jutjat d’Instrucció número 12 de Barcelona. Els investigats actuaven en grups de tres, però es coordinaven habitualment i estaven dirigits per dos caps, principals elements del grup criminal. Escollien víctimes d’origen estranger però l’actual crisi sanitària produïda per la Covid-19 que afecta la mobilitat per les carreteres catalanes ha fet que ampliessin el seu objectiu a víctimes d’origen nacional.Els investigats utilitzaven documentació falsificada de forma habitual per identificar-se quan eren detectats per agents de policia, així com per llogar els vehicles usats per robar amb els quals garantien una fugida ràpida després de cometre els fets o per fugir de la policia en cas de ser descoberts. Es calcula que haurien invertit més de 8.000 euros en el lloguer d’aquests, durant el temps que ha durat la investigació.En el marc de les entrades i registres judicials, un dels membres del grup criminal va intentar escapar-se despenjant-se pel pati interior de l’immoble on vivia en el moment que els agents estaven entrant al seu domicili, però finalment va ser detingut i no va aconseguir fugir.Els detinguts van passar aquest dilluns al matí a disposició del Jutjat d’Instrucció 12 de Barcelona i van quedar en llibertat amb càrrecs. No es descarten que es produeixin noves detencions.Els Mossos d'Esquadra han presentat un seguit de consells d'actuació per evitar patir furts a les autopistes. En cas d’avaria (punxada de rodes o manifestacions de segones persones de foc als neumàtics) atureu-vos en un lloc segur amb els elements de seguretat (armilles i triangles d'emergència), tanqueu el vehicle i presteu atenció a les persones que s'aturen per tal d’ajudar donat que podrien tractar-se de possibles lladres.Recomanen no aturar-se al voral de la via i guardar els objectes de valor en un lloc no visible. En cas de parar per descansar, cal prestar especial atenció a les distraccions per part d’altres persones i en cas de baixar del vehicle per descansar tanqueu-lo sempre amb clau. Si et dirigeixes a l'interior del restaurant o zones de pícnic és necessari tenir en tot moment les pertinences controlades.Si heu estat víctima o testimoni dels fets, cal trucar immediatament al telèfon d'emergències 112 i aporteu el màxim de dades dels autors (vehicle i descripció) i del lloc dels fets.

