Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus farà que aquest Nadal no sigui com els de tota la vida. Tot i això, el Govern flexibilitzarà les restriccions en els dies assenyalats de les festes -Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis- per tal de permetre que la gent faci unes celebracions que, tot i ser diferents a les tradicionals, permetran posar punt final a un any per oblidar.Si bé a partir del dia 21 tocaria entrar en la fase 3 del pla de desescalada de la segona onada de Covid-19, no està clar que això pugui passar. El que sí que es farà "sí o sí", però, és permetre més activitat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i els dies 1, 5 i 6 de gener. Així doncs, a l'espera de saber què es podrà fer en els altres àmbits, aquestes són les normes específiques per als dies indicats:- Desplaçaments amb llibertat per tot Catalunya.- El 24 i el 31 de desembre es limita el toc de queda: començarà a les 1.30 h.- El 5 de gener es comença el toc de queda una hora més tard (23 h).- La resta de dies, el toc de queda es manté de 22 a 6 h.- Màxim de 10 persones per reunió, amb els nens inclosos.- Com a molt, es demana trobar-se amb dues bombolles de convivència durant les festes (una "bombolla del Nadal").- Mantenir les bombolles de convivència.- Higiene de mans, distància i mascareta -excepte quan es mengi i begui- durant les trobades.- Ventilar i netejar bé els espais tancats i prioritzar l'aire lliure.- No cridar per parlar, mantenir un to de veu normal.- Fer torns per a les tasques i limitar la durada de les reunions.- Extremar les precaucions des d'una setmana abans de les trobades.- El 5 de gener es permetrà que els establiments comercials estenguin l'horari d'obertura fins a les 22 h.- Es recomana que l'activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits.- Minimitzar el temps de permanència a l'interior dels establiments.- Avançar les compres o evitar realitzar-les físicament en els períodes de més aglomeracions.- 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 de gener, grups de fins a 6 persones per taula.- El 24 i el 31 de desembre es permet l’obertura al públic fins a la 1 de la matinada.- Preferentment, utilitzar terrasses.- Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar.- L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge que permeti la fase en la qual es trobi aquell moment Catalunya.- Evitar grans esdeveniments: els actes culturals, només en espais perimetrats amb control d’accessos.- Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure.- En el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats caldrà la preassignació de seients.- No es permeten els parcs de Nadal o similars.- Les proves esportives que no siguin oficials han de garantir que el número màxim de participants que es poden trobar alhora és el mateix que correspon al nombre de persones per reunions -deu persones en el cas d’assolir el tram 3 del pla-.- Activitat esportiva sense públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor