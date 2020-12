Limitar desplaçaments i retardar el toc de queda: el pla de l'Estat per Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol traslladarà aquest dimecres a la tarda el seu pla per contenir els contagis durant les festes de Nadal a les comunitats autònomes, en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Per ara, ja ha transcendit que la voluntat del Ministeri de Sanitat és fixar en 10 el màxim d'assistents en trobades socials i familiars, limitar la mobilitat i retardar el toc de queda alguns dies de les festes.Concretament, el pla preveu poder endarrerir el toc de queda com a màxim fins a dos quarts de dues de la matinada els dies 24,25 i 31 de desembre. El govern espanyol també planteja una reducció dels desplaçaments entre comunitats autònomes.El pla és similar al que ha fet públic la Generalitat, que preveu també reunions de màxim 10 persones , nens inclosos, i retardar el toc de queda per la Nit de Nadal, Cap d'Any i la nit de Reis.Falta saber si, igual que preveu Salut , el Ministeri de Sanitat també preveu aplicar el seu pla encara que la situació epidemiològica empitjori quan comencin les festes de Nadal.

