Brot a l'Hospital de Campdevànol amb tres morts i 45 positius

L'Hospital de Campdevànol, aquest dimecres. Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital de Campdevànol, el centre de referència del Ripollès, no ingressarà cap pacient que no sigui positiu de coronavirus. Ho farà, com a mínim, durant una setmana per tal de "tallar d'arrel" el brot de Covid-19 que afecta al centre, on a hores d’ara hi ha 26 pacients i 18 professionals sanitaris positius.El brot es va detectar el 4 de novembre, quan un dels professionals del centre va donar positiu. En total, ha afectat 29 pacients i 16 professionals. A més, s'han registrat tres defuncions.Aquesta xifra de pacients de Covid és la més alta en tota la segona onada de la pandèmia. A la primera, es va arribar als 34.Per tot plegat, a partir d'aquest dimecres, els malalts que hagin d'ingressar per qualsevol altra malaltia seran derivats a l’Hospital d’Olot o altres centres de referència. La dràstica mesura arriba després d'haver suspès totes les intervencions quirúrgiques amb ingrés.L’hospital ha redistribuït a tots els pacients positius en una unitat del centre, i la resta de malalts a una unitat no Covid. L’objectiu és poder deslliurar espais de l’hospital per així poder fer una desinfecció integral i poder tornar a permetre ingressos de pacients no Covid el més aviat possible i sense perill de poder-se infectar per la malaltia.Pel que fa a els pacients que puguin acabar sent traslladats a l’Hospital d’Olot o a d’altres centres, es preveu que no superi la vintena, tenint en compte que la mitjana de nous ingressos a l’hospital del Ripollès és d’entre dos i tres per dia. Aquesta mesura estarà vigent durant una setmana i dimecres que ve es valorarà si cal continuar aplicant-la o no.L’Hospital de Campdevànol ja fa setmanes que va prendre mesures de prevenció per evitar possibles contagis de Covid-19. En aquest sentit, setmanes enrere es van prohibir les visites a pacients ingressats a l’hospital, excepte casos molt concrets. També es van suspendre totes les intervencions quirúrgiques amb ingrés i el servei de l’Hospital de Dia.El motiu aleshores era la situació epidemiològica a la comarca del Ripollès, que era molt desfavorable per l’alt índex de contagi. Arrel del brot detectat al novembre es van revisar totes les instal·lacions de ventilació, s’han fet cribatges constants als professionals sanitaris i s’ha estat en contacte periòdic amb el sistema de vigilància epidemiològica, que demà dijous seran a l’Hospital de Campdevànol per analitzar la situació al centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor