Calvet i Tremosa es presenten a les primàries de JxCat

Noves incorporacions a la cursa per ocupar algun dels primers llocs de les candidatures de Junts per Catalunya per a les eleccions del 14 de febrer. Aquest dimecres, darrer dia per postular-se a la segona fase de les primàries del partit, han fet el pas el conseller de Territori, Damià Calvet, per Barcelona; i el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que aspira a liderar la candidatura per Lleida Calvet va ser derrotat davant Laura Borràs com a presidenciable , en la primera fase de les primàries, en rebre el suport d'un 20% de la militància. Ara competirà per una de les primeres vuit posicions de la llista de JxCat a la circumscripció de Barcelona, en una batalla que també donen altres membres del Consell Executiu com ara el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; i la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó.Per Barcelona es postulen també com a candidats Elsa Artadi, portaveu del partit i presidenta del grup municipal de Barcelona; Jaume Alonso Cuevillas, diputat al Congrés; Josep Rius, vicepresident de la formació; Anna Erra, alcaldessa de Vic ; el conseller de Territori, Damià Calvet, derrotat en la votació del candidat efectiu; la portaveu del Govern, Meritxell Budó; i la diputada Aurora Madaula.Resta per conèixer si es presentarà al procés el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, que la setmana passada va donar suport a Borràs i va anunciar que s'estava rumiant fer el salt a la política des del partit de Carles Puigdemont. També queda pendent conèixer la posició a les llistes que ocuparà l'expresident i líder de la formació. Segons el reglament, l'executiva podria escollir un associat com a cap de llista encara que no hagi participat en les primàries. Podria optar per encapçalar la llista de Girona o bé la de Barcelona; o optar per tancar la llista, si bé fins ara no s'ha pronunciat en cap sentit.Per Tarragona s'han postulat Albert Batet, president de JxCat al Parlament; i Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament; mentre que per Girona han anunciat que competiran per encapçalar la llista la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis; i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. A Lleida, a banda de Tremosa, ha presentat candidatura a les primàries l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega. Els aspirants tenen fins aquest dimecres per presentar-s'hi i hauran de presentar els avals el cap de setmana.Fins aquest dimecres qualsevol dels més de 5.000 associats a Junts poden presentar la candidatura per a la segona votació de les primàries. Hauran d'aportar un centenar d'avals aquest cap de setmana i la setmana vinent podran començar a demanar el vot dels associats en una votació prevista per als dies 12 i 13 de desembre. S'escullen en primàries els vuit primers llocs de la llista de la circumscripció de Barcelona; els quatre primers de Girona i els tres primers de Lleida i Tarragona.

