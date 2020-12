Plaques als terrats i obres d'edificis: l'aposta público-privada de Barcelona per l'energia renovable

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres la iniciativa municipal Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MESBarcelona), un instrument que té per objectiu impulsar la inversió en energies renovables a la ciutat a partir de la col·laboració público-privada. L'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros en la iniciativa i espera que les aportacions de privats permetin arribar fins als 166 milions d'euros.L'objectiu de MESBarcelona és, sobretot, la rehabilitació energètica d'edificis i la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la ciutat, sobretot als terrats. La meta és incrementar en un 66% la generació renovable local actual. Actualment l'energia renovable representa només un 1% de la producció d'energia a la ciutat.La iniciativa ha estat acordada per Barcelona en Comú, el PSC, ERC i JxCat i formava part dels pressupostos del 2020, a proposta dels republicans. El següent pas és aprovar la seva posada en marxa al ple del 23 de desembre. Avui han presentat MESBarcelona la tinent d'alcaldia d'Agenda 2030, Laia Bonet, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, i els portaveus d'ERC i JxCat, Jordi Coronas i Elsa Artadi.Tots han defensat que la iniciativa busca generar interès en operadors energètics perquè inverteixin a la ciutat. L'Ajuntament assegura que a l’hora de seleccionar i homologar inversors, s'exigirà que el model de negoci no requereixi un cofinançament per part dels propietaris dels edificis. El model, doncs, passa perquè els inversors assumeixin el 100% de la inversió i la recuperin a través dels estalvis energètics que generin les operacions finançades.Segons el darrer informe de l’Observatori Metropolità de l’habitatge de Barcelona Municipal de l’habitatge, al 2019, l’antiguitat mitjana dels edificis ja és de 60,7 anys, cosa que segons l'Ajuntament justifica la necessitat de rehabilitació. Sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques, Badia ha augurat que els terrats seran "protagonistes" de la transformació que viurà la ciutat i ha demanat la "complicitat" de les comunitats de propietaris.Bonet ha assegurat que si el projecte aconsegueix els objectius previstos, aconseguirà reduir emissions equivalents a les de 19.000 vehicles a la ciutat. Coronas i Artadi han celebrat l'impuls de MESBarcelona però han reclamat seguir treballant per consolidar l'aposta per les energies renovables

