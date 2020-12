El Govern aplicarà el pla pel Nadal encara que empitjorin les dades de l'epidèmia

A partir del 21 de desembre entraran en vigor mesures especials per als dies més assenyalats del Nadal 🎄



El Govern farà una excepció amb el Nadal i aplicarà les flexibilitzacions anunciades i aprovades ja pel Procicat encara que empitjorin les dades de l'epidèmia . Així ho confirma la conselleria de Salut, que assegura que el pla anunciat s'aplicarà "sí o sí" amb independència de quina sigui la situació de l'epidèmia i que, per tant, estarà deslligat del pla de flexibilització i de si en aquell moment s'està o no en fase 3. En un comunicat, Salut ha considerat que es tracta d'unes mesures de caràcter "especials" per les festes. Malgrat l'empitjorament de les dades epidemiològiques dels darrers dies , el Govern aspira a revertir la tendència i preveu que les trobades per Nadal puguin ser de fins a deu persones, nens inclosos, i de només dues bombolles de convivència. També que el toc de queda s'endarrereixi en les dates més assenyalades. Les flexibilitzacions es mantindran encara que arribades les festes els indicadors estiguin per sobre dels llindars establerts. De fet, a hores d'ara encara no se sap si es compliran els indicadors per poder passar de fase el dilluns 7 de desembre.Així doncs, el confinament nocturn començarà a les 1:30 de la matinada la nit de Nadal i de Cap d'Any i en el cas de la nit de Reis arrencarà a les 11. Així ho ha avançat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, al Parlament, que també ha concretat que les restriccions de mobilitat s'aixecaran per aquelles dates. El pla de flexibilització preveu que el 21 de desembre s'eliminarà el confinament perimetral de Catalunya i el comarcal de cap de setmana si s'entra en la fase 3. Amb tot, el Govern deslliga el pla del Nadal de la desescalada gradual dissenyada, amb la qual cosa la previsió és que els desplaçaments estiguin permesos en els dies assenyalats.Pel que fa a les trobades, en cas que siguin a casa, les recomanacions estableixen que es faci ús de la mascareta quan no es mengi ni es begui, que es ventili l'espai de forma constant, que els estris no siguin compartits i que es mantingui un to de veu "normal". En cas que siguin a bars i restaurants, les trobades podran ser d'un màxim de sis persones per taula els dies 14, 25 i 26 de desembre i el 31 de desembre i 1 de gener. En el cas de la nit de Nadal i de Cap d'Any la restauració podrà obrir excepcionalment fins a la una de la matinada. La resta de dies, es mantindrà el tancament a les deu de la nit i les taules de màxim quatre persones.L'executiu arribarà amb aquest pla sota el braç per celebrar les festes nadalenques a la reunió del consell interterritorial d'aquest dimecres amb el ministeri de Sanitat i la resta de territoris. Malgrat que les propostes del govern espanyol siguin discrepants -defensen, per exemple, trobades de màxim sis persones- el Govern ha deixat clar que "escoltarà" però que la seva intenció és aplicar el pla que ha detallat al Parlament. "Nosaltres tenim el nostre propi pla de Nadal i és el que aplicarem", ha defensat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, que aquest dimarts va reconèixer que el Nadal estava en risc. L'executiu català ha desgranat com preveu la celebració de les festes malgrat reconèixer que en els darrers dies s'ha produït un empitjorament de les dades i que s'afronten "20 dies extremadament crítics". Aragonès ha fet especialment insistència en la responsabilitat individual, que ha qualificat d'"insubstituïble", per procurar que "el mínim de famílies possibles passin el Nadal pendent d'un familiar Nadal". El vicepresident ha defensat el pla de flexibilització i les restriccions preses fins ara, però ha advertit que l'èxit depèn del compliment col·lectiu: de govern, dels sectors reoberts i de la ciutadania."De res serveix la reobertura si amb el nostre comportament individual posem en risc que es tornin a restringir activitats", ha insistit Aragonès, que ha subratllat que cal prendre consciència que tot allò que fem acabarà tenint una repercussió directa en la gent de l'entorn. De fet, la intervenció al Parlament ha estat pràcticament adreçada a demanar l'esforç col·lectiu en aquest sentit per poder celebrar mínimament el Nadal i "endarrerir al màxim" una tercera onada i evitar que aquesta arribi abans de la vacuna.El repte, ha admès, és complex a jutjat per l'evolució de les dades després de setmanes d'estabilització. "Els indicadors d'aquesta setmana estan tornant a anar cap amunt i amenacen amb un canvi de tendència", ha lamentat Aragonès, que ho ha atribuït a les primeres flexibilitzacions i reobertures de bars i restaurants el passat 23 de novembre. Si no es frena la tendència a l'alça, ha avisat, es pot tornar enrere i endurir les restriccions.I és que la velocitat de transmissió del virus s'acosta al 0,9, mentre que l'ocupació de les UCI continuen per sobre de les 300 persones i els contagis també estan per sobre dels 1000 casos diaris. "Encara som lluny d'aconseguir el segon i el tercer objectiu. Avancem massa a poc a poc", ha admès Aragonès. Les dades seran clau per determinar si el pròxim dilluns dia 7 de desembre es passa o no de fase. "No volem córrer perquè no volem tornar a ensopegar", ha advertit el vicepresident tot fent referència als errors comesos a l'estiu. De fet, ha reconegut que la gestió de la pandèmia és una "cura d'humilitat" per a tots els governants. "Necessitem superar les setmanes crítiques que venen", ha subratllat.

