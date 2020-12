S'enfronten a sis anys d'expulsió de l'Estat per fer-se passar l'una per l'altra en l'examen del carnet de conduir

Dues dones xineses podrien acabar expulsades de l'estat espanyol per presumptament fer-se passar l'una per l'altra en l'examen teòric del carnet de conduir, a Tarragona, el juliol passat. Després de ser enxampada, la suplantadora va justificar que si no s'assemblava a la fotografia del carnet era perquè s'havia sotmès a una operació estètica.Ara la Fiscalia demana per a cadascuna dos anys de presó i 4.050 euros de multa per un suposat delicte de falsedat en document oficial en concurs amb un delicte d'usurpació d'estat civil. A més, el ministeri públic proposa substituir la pena privativa de llibertat a les dues dones per l'expulsió del país i la prohibició de tornar-hi durant sis anys. El judici es farà properament als jutjats penals.La dona que va acudir a fer l'examen no tenia autorització per residir legalment a l'Estat, mentre que l'altra sí que en tenia. Segons la Fiscalia, el migdia del 17 de juliol de 2020 la suplantadora va acudir a les dependències de la DGT a Tarragona amb la intenció de fer la prova teòrica del carnet de cotxe. La dona va exhibir als examinadors la documentació NIE de l'altra acusada i també va signar el document de sol·licitud de proves amb una identitat que no era la seva.Els examinadors van alertar els Mossos perquè van veure que la dona es va acreditar amb un document d'identitat que, per la fotografia, semblava d'una altra persona. Els mossos es van entrevistar amb ella i aquesta va intentar fer-se passar per la persona que apareixia al NIE dient les dades que hi constaven. A més, va dir que no s'assemblava a la fotografia del carnet per una operació estètica.La Fiscalia considera que totes dues són coautores d'un delicte de falsedat en document oficial en concurs medial amb un delicte d'usurpació d'estat civil pel qual demana dos anys de presó i nou mesos de multa amb una quota de 15 euros diaris, a més de les costes processals. Així mateix, el ministeri fiscal proposa substituir la pena de presó per l'expulsió del país durant sis anys.

