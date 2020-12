VÍDEO Un meteorit esclata al cel de Japó

At 40sec, it seems to be even brighter! pic.twitter.com/D3q0n2Nj6e — James O'Donoghue (@physicsJ) November 30, 2020

Un meteorit va explotar al cel del Japó en atravessar l'atmòsfera la matinada del passat diumenge. L'explosió va ser equivalent a 150 tones d'explosiu amb una mida i massa de l'objecte d'1,5 metres de diàmetre i 5,5 tones, segons va informar l'Organització Internacional de Meteors.Takeshi Inoue, director del Planetari Municipal d'Akashi, va comprar la il·luminació que va provocar aquest esdeveniment amb la llum de la Lluna. A la gravació es pot veure com l'explosió va il·luminar el cel durant uns segons, que, per sort, no va arribar a impactar a terra.El vídeo va ser enregistrat per una càmera instal·lada a una casa particular i per una estació de monitoratge d'infrasò del Sistema Internacional de Vigilància d'explosions nuclears, però aquesta ho va captar a una distància de 1.150 quilòmetres. El propietari de la casa, Daichi Fujii, va afirmar que l'astre va travessar el cel d'oest a est.

