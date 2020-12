Quan obriran les estacions d'esquí? El sector xoca amb les pressions d'Europa

Altres notícies que et poden interessar

Des de l'arribada de la pandèmia del coronavirus, la incertesa és molt present en pràcticament tots els àmbits. Un dels més afectats ara mateix, però, és el de les estacions d'esquí, que es mantenen a l'espera de saber quan podran tornar a obrir. Segons ha avançat RAC1 aquest dimecres, les estacions compten reobrir el dia 9, si hi ha neu, aprofitant l'aixecament dels confinaments municipals del cap de setmana. Per tant, si s'aixequen les restriccions i les condicions ho permeten, pretenen obrir.El desig del sector, però, xoca frontalment amb el de gran part d'Europa. Així, països com Alemanya, Itàlia i França ja han afirmat que no reobriran les pistes d'esquí fins el 2021. De fet, aquests països pressionen ara la resta perquè tampoc obrin, així que la situació penja d'un fil.En aquest sentit, el primer ministre francès, Jean Castex, ha demanat a Suïssa i Espanya que no permetin la reobertura de les estacions. Una petició a la que Catalunya es manté atenta, tal com va indicar la consellera de Salut, Alba Vergés. Andorra també es segueix a l'espera de les indicacions europees.

