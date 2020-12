Barcelona s'estrena com a capital mundial de l'alimentació amb una crida a canviar el model

Barcelona serà el 2021 capital mundial de l'alimentació sostenible i avui la ciutat ha fet l'acte de presentació d'aquesta iniciativa fent una crida a canviar el model alimentari actual. "Volem que la capitalitat sacsegi el model alimentari", ha reclamat l'alcaldessa, Ada Colau. En l'acte també hi ha intervingut la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha demanat aprofitar la capitalitat per tenir "vides més sanes i un planeta més sa" i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que ha qualificat la iniciativa com una "oportunitat única" per canviar el model alimentari.Una idea, la del canvi de model, en què han insistit especialment Colau i Jordà en les seves intervencions. "Hem de construir nou model alimentari per generar noves oportunitats econòmiques i llocs de treball i afavorir el reequilibri territorial", ha plantejat l'alcaldessa. Jordà també ha posat el focus en la relació entre el món urbà i el rural, fent una crida a "connectar-los". "Cuidar la nostra alimentació és cuidar l’economia catalana", ha dit la consellera.L'alcaldessa s'ha expressat en termes similars i ha demanat trobar "aliats" entre la pagesia i les ciutats. Colau ha insistit en la necessitat que les ciutats no només siguin "espais de consum" i siguin responsables en la seva relació amb la resta del territori.El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha recalcat que el model alimentari influeix en el territorial. Caball ha demanat "preservar" l'activitat agrària de Catalunya. "Consumir els productes de temporada i proximitat contribueix a fixar aquesta activitat", ha reivindicat. "Esperm que sapiguem aprofitar aquesta oportunitat pel bé del país", ha dit.També ha intervingut en l'acte la cuinera Carme Ruscalleda. "Hem de ser capaços d'encarar el futur per no perdre el valor de l'alimentació sostenible", ha dit, alhora que ha fet una crida a no concebre només els establiments de restauració com un negoci.Colau i Jordà han esbossat les característiques de què volen dotar el model d'alimentació sostenible. Principalment, un model saludable, just socialment i que acabi amb l'explotació de països pobres. "Hem de decidir què volem menjar però sobretot com ho volem produir: això és la sobirania alimentària", ha dit Jordà. "Hem de canviar la forma d'alimentar-nos i tenir dietes impliquin menys emissions, que deixin de ser un luxe per ser accessibles a tothom", ha apuntat Colau.

