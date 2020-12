La velocitat de contagi puja i posa en risc el canvi de fase

CONTAGIS 343.867 (+1.462) INGRESSATS 1.674 (-44) UCI 449 (-5) DEFUNCIONS 15.967 (+39) Rt 0,89 (+0,05) RISC DE REBROT 210 (+9) Actualització: 02/12/2020

El risc de rebrot ha pujat per segon dia consecutiu després de molts dies baixant. En concret, creix en nou punts en les últimes 24 hores i se situa en 210, segons l'última actualització del Departament de Salut.La velocitat de propagació, l'Rt, també s'incrementa, ho fa en cinc centèsimes fins a 0,89, situant-se a una centèssima del límit per poder canviar de fase de la desescalada dilluns vinent, tal i com havia previst la Generalitat. Pel que fa a la incidència a 14 dies cau a 108,97 (dimarts era de 259,79). En paral·lel, s'han declarat 1.368 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 312.245 des de l'inici de la pandèmia. El 4,80% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.També s'ha informat de 39 noves morts, amb un total de 15.967. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.674 ingressats per covid-19 (-44), i 449 persones a l'UCI (-5).

