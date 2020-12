El pessebre d'Alacant, rècord Guinness com el més gran del món

Altres notícies que et poden interessar

El pessebre monumental "Sagrada Família", impulsat per l'Ajuntament d'Alacant, ha rebut aquest dimarts la certificació del Guinness World Record com el pessebre més gran del món. L'estructura, obra de l'artista foguerer alacantí José Manuel García "Pachi", té tres figures i un volum total de 56,02 metres.La notícia s'ha donat a conèixer al saló Blau del consistori a través de la jutge alemanya Lena Kuhlmann, de manera telemàtica degut a les restriccions per la pandèmia.A l'acte, el regidor de Festes, Manuel Jiménez, ha declarat que la construcció d'aquest naixement ha suposat un "novedós projecte" que respon a una demanda dels sectors econòmics de la ciutat. "Ens van demanar mesures per reflotar l'economia i vam pensar en un pessebre monumental com a important focus per generar economia i fomentar llocs de treball a Alacant", ha indicat l'edil.

