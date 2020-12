Els aturats es mantenen a tocar del mig milió a Catalunya

L'atur registrat del mes de novembre es manté extremadament estable respecte el mes anterior, amb 484.748 persones, xifra que representa un increment del 0,04% en relació a l'octubre, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball.En comparació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de desocupats ha augmentat en 94.566 persones, un 24,24% més. Pel que fa les dades d'afiliats a la Seguretat Social, Catalunya suma 3.353 persones més, fins als 3.378.995, un 0,1% més que el mes anterior.D'altra banda, els ERTO han tornat a repuntar per l'efecte de la segona onada de la pandèmia del coronavirus i a mitjans de mes hi havia 38.945 expedients que afecten 196.359 catalans.Comparant amb l'any passat, la caiguda de la feina és més que evident. Així, l'atur és superior en un 24% (94.566 persones de diferència) i també hi ha un 2,42% menys d'afiliats a la Seguretat Social (-83.933).