El Govern adverteix que potser cal ser «una mica restrictius» amb el Nadal

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha alertat del risc de no complir les mesures contra la covid durant el pont de la Puríssima. En declaracions a RAC1 , ha assegurat que els Mossos i les policies locals controlaran el compliment del confinament municipal, que podria ser comarcal a partir de dilluns si es passa de tram. "El pont l'hem de tenir molt ben controlat", ha manifestat. Ha afegit que del que es faci aquests dies en pot dependre el Nadal.Sobre aquestes dades, ha assegurat no estar "excessivament" d'acord amb els plantejaments fets des del govern espanyol i ha afegit que veient les darreres dades potser cal ser "una mica restrictius". "Al Govern ho meditarem i prendrem la decisió que considerem més oportuna", ha manifestat, seguint la línia de l'executiu, que ja va deixar clar aquest dimarts que el Nadal està en risc Sàmper ha afirmat que durant el Nadal "s'haurà de fer molt control" i ser "conscients que encara no hi ha vacuna". Ha considerat que això s'haurà de tenir en compte a l'hora que els govern estableixin les mesures per aquests dates. "Pensem-ho bé i siguem conseqüents i conscients que encara no tenim el remei que permeti fer una reobertura", ha dit.Pel que fa al pont, ha afirmat que "és de preveure" que la gent marxi "de forma bastant més àmplia" del que ja han detectat els darrers caps de setmana. Per això, ha demanat que si hi ha aquests desplaçaments s'eviti al màxim les interaccions fora dels grups de convivència. A més, ha insistit que continuarà vigent el confinament municipal fins al dilluns i a partir de llavors, i si es passa de tram, el comarcal. "Si sortim fem-ho amb molta conscienciació que les coses són complicades de mantenir en la línia que volem", ha declarat.Tot i l'empitjorament de les dades, ha afirmat que hauran de ser les autoritats sanitàries les que les avaluïn i prenguin la decisió. En aquest sentit, ha apuntat a les declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, que aquest dimarts va afirmar que aquest empitjorament estava previst i que la previsió era poder passar de tram. "No sóc ningú per desmentir els criteris epidemiològic i farem el que ells diguin", ha dit.Alerta per terrorismeD'altra banda, ha afirmat que Catalunya continua en un nivell 4 sobre 5 d'alerta per terrorisme i ha assegurat que després dels darrers esdeveniments a Europa no es pot "abaixar la guàrdia". "Quan passa això la història demostra que el següent pas és baixar cap al sud d'Europa, el primer que es troba es Catalunya i una ciutat com Barcelona", ha manifestat. Per això, ha reconegut que el "risc és important" i que fins i tot a l'octubre es va detenir una persona a Palafrugell per enaltiment del terrorisme.

