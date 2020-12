VÍDEO Rescatat l'espeleòleg accidentat a 150 metres de fondària a l'Alt Penedès

Passada la mitjanit s’ha completat el rescat. L’home, que havia quedat ferit i immobilitzat a 180 metres de la boca de l’avenc, ja és a l’ambulància, estable i orientat.

Els operatius de rescat han extret al voltant de la mitjanit l'espeleòleg accidentat a l'interior de l'Avenc de l'Esquerrà, a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès). L'home, de 48 anys, va caure aquest dimarts des d'una alçada d'uns dos metres mentre feia l'avenc amb tres persones més i va patir una fractura oberta a la cama.En ser rescatat, ha estat evacuat a l'hospital Mútua de Terrassa. El rescat ha estat de gran dificultat, ja que el ferit es trobava a uns 150 metres de fondària. El dispositiu ha comptat amb operatius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, del Grup de Rescat i Intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) i el suport dels Bombers de Barcelona i els Mossos d'Esquadra.Tots ells han hagut de fer grups de treball al llarg del recorregut fins on es trobava l'home per poder-lo evacuar de forma segura. Així, han muntat instal·lacions al llarg de l'avenc i mitjançant contrapassos han anat superant tots els trams fins a poder-lo extreure a l'interior.En total hi han participat 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat amb GRAE, Grup d'Emergències Mèdiques i Grup de Suport Logístic (GROS), personal mèdic del SEM, dues dotacions i una ambulància de Bombers de Barcelona, efectius de la Unitat d'Intervenció de Muntanya i de la Unitat Subsòl dels Mossos d'Esquadra i voluntaris del Grup d'Espeleosocors de la Federació Catalana d'Espeleologia.

