Els nous vehicles dels Mossos perden benzina i s'hauran de revisar tots

Problemes en els nous vehicles dels Mossos d'Esquadra. En l'arrencada del canvi de cotxes previst des de fa mesos s'ha detectat que alguns perden benzina i ara s'hauran de revisar tots.A preguntes dels periodistes, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha parlat d'un error tècnic en el muntatge d'un element de la part posterior dels nous vehicles policials, que ha provocat que quatre dels cotxes tinguin una fuita de carburant.El conseller ha explicat que s'estan revisant la resta de vehicles policials, així que tots els que s'havien posat en circulació fins ara -un total de 25- s'han hagut de retornar per comprovar que no tinguin més errors.S'espera que en total s'estrenin 1.000 cotxes dels quals es preveia posar-ne en marxa 237 aquest any, fet que difícilment serà possible després dels problemes tècnics. Tal com va dir Sàmper llavors, els nous vehicles "són una gran inversió de país" ja que "milloren la comoditat de les persones que hi hauran d'anar, tant dels Mossos com dels detinguts".

