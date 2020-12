Cribratge massiu d'un miler de persones en un concert a l'Apolo el 12 de desembre

Altres notícies que et poden interessar

El Primavera Sound, la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol faran el 12 de desembre el cribratge massiu en un concert amb mil persones a la Sala Apolo de Barcelona. El cribratge estava previst a l'octubre i es va ajornar per l'agreujment de la situació epidemiològica.L'estudi ha d'incloure tests ràpids i proves PCR, abans i uns dies després del concert, i està previst que hi participessin un miler de persones, amb l'obligatorietat de portar la mascareta durant l'esdeveniment, excepte en el moment de consumir begudes.En el concert-assaig organitzat pel dia 12 de desembre a la Sala Apolo hi actuaran els grups Renaldo & Clara i Mujeres i els DJ Marta Salicrú i Unai Muguruza. Els tests es faran l’11 i el 12 de desembre i una setmana després, el 20 de desembre.L'estudi sobre el cribratge massiu d'un concert té per objectiu provar diferents fórmules que puguin garantir un ambient segur per a esdeveniments relacionats amb l'oci, i concretament valorar la possibilitat d'organitzar concerts amb el públic dret i sense distància de seguretat. L'altre repte és determinar l'eficàcia dels tests ràpids de detecció d'antígens com a estratègia de cribratge.

