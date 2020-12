El risc de Nadal és real? Catalunya va iniciar la primera desescalada amb un 83% menys de contagis

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la situació setmanal de la pandèmia d'ara i a l'inici de la desescalada de la primera onada: risc de rebrot, velocitat de propagació (Rt), contagis, PCR i tests antígenics fets, percentatge de positius, hospitalitzacions generals i UCI i morts. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.La desescalada projectada per la Generalitat perilla. L'increment d'aquest dimarts en la velocitat de propagació ha fet saltar les alarmes i pot ser que la setmana vinent no es pugui avançar de fase. Encara se'n compleixen els requisits (la Rt es troba a 0,84 i el límit és 0,9) i els cribratges massius pretenen minimitzar els riscos , però l'equilibri és precari. El Departament de Salut assumeix que, si només pesessin els criteris sanitaris, la desescalada no hauria començat . El cert és que, si es compara la situació de la pandèmia actual i la que tenia el país quan va entrar a la fase 1 de la desescalada de la primera onada, les diferències són notòries.Una imatge val més que mil paraules i en el mapa inicial es pot comprovar la situació comarcal actual, en què tan sols dues comarques no es troben en risc alt de rebrot (índex EPG de 100) i 26 dupliquen el llindar del risc alt. I això que encara no s'han notat els efectes de la reobertura de la restauració i altres espais. En canvi, el 25 de maig -quan el país va acabar d'entrar a la fase 1 de la desescalada de la primera onada-, només tres comarques es trobaven en risc alt i més de la meitat es trobaven en risc baix (índex EPG per sota de 30). El contrast es pot observar en el mapa inferior, que reflecteix la situació de llavors.Les dues desescalades mantenen moltes diferències i, per exemple, les escoles no van reobrir durant tota la primavera i, en la fase 1 de llavors, els interiors dels restaurants seguien tancats, però la lògica era similar, pel que fa a l'aixecament progressiu de restriccions en funció d'uns paràmetres determinats. Aquest cop, però, la situació de partida és força més greu que llavors, amb l'agreujant que el fred en facilita la propagació, tot i que la proximitat del Nadal ha portat a accelerar els terminis i arriscar més. Aquestes són algunes de les diferències entre els dos moments:Actualment, se situa en 201 punts al conjunt del país, duplicant el llistó del risc alt, després d'haver-se reduït en prop de 100 punts en una setmana. La tendència és positiva, però la situació encara és dolenta. En canvi, Catalunya tenia el 25 de maig un risc de rebrot de 33 punts, a tocar del risc baix, que el marquen els 30 punts.Les últimes dades apunten que hi ha 1.718 persones ingressades a causa de la Covid a Catalunya, força menys que les 2.811 de fa tres setmanes, però molt més que els 770 del 25 de maig. Llavors, el sistema sanitari havia pogut respirar força més abans d'exposar-se de nou. Pel que fa a les UCI, s'ha pogut baixar ja dels prop de 600 llits ocupats a 454, més del doble, però, dels que hi havia a finals de maig, quan no s'arribava als 200.L'última setmana amb dades fiables (del 21 al 27 de novembre), es van detectar 8.264 positius, molt per sota dels 34.266 que un mes abans, però encara molt per sobre dels 1.429 amb què Catalunya va poder entrar completament a la fase 1 a finals de maig. En concret, llavors es detectava l'equivalent al 17,3% de contagis que es troben ara.Una de les millores innegables en aquest termini es troba en la capacitat de fer proves per detectar contagis, ja que, en l'última setmana, s'han fet 121.797 proves PCR i 60.189 tests antigènics, mentre que, entre el 19 i el 25 de maig, tan sols es van fer 59.260 proves PCR, menys d'un terç que ara. Un motiu per a l'optimisme, sobretot perquè s'ha aconseguit reduir per sota del 5% el percentatge de positivitat, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tot i que tenint en compte que el nivell de fiabilitat dels tests antigènics és lleugerament inferior.Fins a 302 persones han mort l'última setmana a causa del coronavirus, una xifra força inferior que en la pitjor setmana de la segona onada, quan es van fregar les 500 defuncions. Malgrat tot, segueix força per damunt dels 180 morts de la setmana prèvia al 25 de maig, amb la pandèmia molt més controlada.El repunt en la Rt ha fet que se situï en el 0,84, lleugerament per sobre del mínim assolit del 0,77 fa dues setmanes, i just per sota del 0,9 que frenaria l'avenç de fase. Malgrat tot, com que encara es troba en nivells inferiors a 1, la xifra no és dolenta i indica que la situació tendeix a millorar. Caldrà veure si, en els propers dies, segueix creixent fins a poder superar aquest llindar. El 25 de maig, de fet, la Rt es trobava en 1,18, però, com que la incidència era tan baixa, no era massa problemàtic.Durant l'última setmana, s'han detectat 496 contagis en geriàtrics, una xifra elevada que evidencia una major incidència que en la població general, però no es troben tant en l'ull de l'huracà com en la primera onada. A finals de maig, els positius setmanals que s'hi van trobar van arribar als 269, una xifra menor que ara però, en relació amb els positius totals, suposaven un percentatge major que l'actual. La quantitat de residents morts és ara de 96 a la setmana i llavors, de 84, molt similar. Malgrat que les residències encara pateixen, no són un focus tan clar i descontrolat.En el quatre interactius següent es poden consultar totes les dades sobre la situació comarcal del coronavirus, a l'inici de l'actual desescalada i en la del maig. Clicant a cada columna, es reordena en funció dels seus valors i es pot comprovar, per exemple, que a finals de maig hi havia algunes comarques on ja no es detectava ni un sol positiu:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor