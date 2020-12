JxCat afirma que «es revalidarà l'1-O» si l'independentisme supera el 50% dels vots

JxCat ha tornat a afirmar que, si l'independentisme supera el 50% de vots a les eleccions previstes pel 14-F, "es revalidarà" el resultat del referèndum de l'1-O. Tot i això, de nou, la formació no ha concretat com es durà a terme aquest escenari. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha insistit que l'1-O "continuarà vigent", sense detallar la proposta de JxCat per implementar el resultat del referèndum del 2017. Abans el seu homòleg d'ERC, Sergi Sabrià, havia emplaçat Junts a fer pública la seva proposta política i estratègica de futur per a Catalunya.D'altra banda, Batet ha constatat el "nerviosisme" entre l'unionisme pel nomenament de Laura Borràs com a candidata a les eleccions i ha dit a Ciutadans que no té "autoritat moral ni política per donar exemple" a l'hora de parlar de primàries. El partit taronja va escollir Lorena Roldán com a candidata, però va substituir-la després per Carlos Carrizosa.Batet ha subratllat que la proposta de JxCat és "el projecte de la independència per a Catalunya", basat en el fet de "persistir" i "guanyar junts", si bé el partit continua sense concretar les "conseqüències polítiques" que tindria el fet que l'independentisme superés el 50% de vots el 14-F.Batet també ha asseverat que no hi ha "cap novetat" sobre el cas de Borràs i el Suprem, en el cas de presumptes fraccionaments quan la candidata de JxCat era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. "Si hi ha cap novetat és el nerviosisme de l'unionisme pel seu nomenament", ha deixat anar.

