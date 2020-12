La població del mosquit tigre es duplica durant el 2020

El projecte Mosquito Alert informa que aquest 2020 hi ha hagut el doble de mosquits tigre a l'Estat que l'any anterior. Els investigadors asseguren que aquest 2020 han rebut 1.798 notificacions d'observacions, quan el 2019 van ser 885. L'any que més mosquits tigre s'han registrat des del 2014.A més, segons apunten, en les últimes dues setmanes la plataforma ha rebut més de 250 observacions confirmades entre octubre i novembre. El 2019, en el mateix període, es van notificar 116 mosquits tigre, 9 d'ells el mes de novembre. A més, cal destacar que aquest novembre del 2020, fins al dia 28 s'han registrat 50 observacions de mosquit tigre, cinc vegades més que l'any anterior."Les densitats de mosquit tigre s'expliquen sempre per dos factors, el clima i la conducta humana, tots dos són els que els proporcionen periòdicament punts amb aigua, on crien", apunta Frederic Bartumeus, codirector del projecte i investigador ICREA al CEAB-CSIC i al CREAF. Així, el fet que la temporada de mosquits arranqués amb una primavera càlida i plujosa va afavorir que proliferessin durant els mesos de maig i juny.Per altra banda, segons l'entomòleg del CREAF i del projecte Roger Eritja, el confinament podria haver tingut un paper rellevant en aquestes dades, ja que la prohibició de viatjar a segones residències durant el març i abril va poder afectar en el manteniment dels jardins, piscines i terrasses, on es va poder acumular l'aigua que necessiten els mosquits per multiplicar-se.A l'estiu, per sisè any consecutiu, es va registrar temperatures més altes del normal, amb episodis intensos i repetits de precipitacions a la península. El fet que l'estiu s'avanci, s'allargui i sigui més intens, juntament amb pluges regulars, poden beneficiar l'expansió del mosquit tigre.Per una banda, les altes temperatures permeten que les larves es desenvolupin més ràpid, escurçant el temps entre generacions, i donant lloc a un creixement exponencial de les seves poblacions sempre que disposin de llocs amb aigua on reproduir-se. Per l'altra, l'escalfament global, amb una primavera i una tardor càlida, podria allargar la seva estacionalitat i afavorir que els mosquits estiguin actius durant més dies de l'any.Per altra banda, les altes temperatures i les pluges constants de la primavera han creat les condicions idònies per a la proliferació d'aquest insecte invasor. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, aquesta primavera ha estat la quarta més calorosa a Espanya des de 1965 i la cinquena més plujosa del segle XXI. Les dades mostren que durant el primer semestre del 2020 s'ha incrementat un 70% el registre d'aquest mosquit originari del sud-est asiàtic i criat a Sant Cugat respecte al 2018.Les corbes d'observacions acumulades d'abundància es basen en les observacions obtingudes a través de l'app Mosquito Alert, però corregides per l'esforç del mostreig. Una dada que s'estima a partir del nombre de persones que es troben en una àrea i dia concrets amb l'app de Mosquito Alert activa, així com una modelització de la propensió a realitzar observacions aquell dia. Qualsevol persona pot notificar les troballes de mosquits enviant una foto a l'app que recull la posició GPS i després és processada per un equip d'experts que verificaran i inclouran en un mapa. Mosquito Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat pel CEAB-CSIC, el CREAF, l’ICREA i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment rep l’impuls de l’Obra Social "la Caixa", de l’European Research Council (ERC), de la Comissió Europea i de l’Ajuntament de Barcelona. Els seus primers anys va ser cofinançat també per Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) i per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). El seu objectiu és lluitar contra l'expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan tornar a emergir, o bé apareixent per primera vegada a Europa.

