L'emotiu curtmetratge de Netflix que causa furor entre els pares i mares

Un tiroteig a l'escola és una de les pitjors notícies que poden rebre uns pares. Aquestes horribles situacions són malauradament freqüents als Estats Units, on incidents d'aquesta mena, en els últims anys, s'han endut desenes de vides d'infants de totes les edats. Un curtmetratge d'animació aborda aquesta horrible situació a través de la vida d'un pare i una mare que van perdre una filla petita en un tiroteig. "If Anything Happens, I Love You" -que traduït significa, Si Passa Res, Us Estimo- fa referència a l'últim missatge que va enviar la petita als seus pares a través del seu telèfon.Netflix va estrenar el passat 20 de novembre el curtmetratge, amb una gran crítica a través de moltes associacions de pares i mares dels Estats Units, que troben encertat l'enfocament sobre com afronten el dol. De només 12 minuts de duració, per la seva temàtica i el seu tractament, diversos membres de la crítica nord-americana consideren que serà una de les precandidates a Millor Curtmetratge als premis Oscars que s'atorguen el pròxim 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor