L'ANC avaluarà setmanalment el compromís independentista dels partits en la campanya del 14-F

Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han aprovat per àmplia majoria en una consulta interna impulsar un decàleg per fiscalitzar els partits independentistes durant la campanya del 14-F, i les institucions catalanes, en funció de si avancen cap a la independència.Segons ha informat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en una roda de premsa celebrada aquest dimarts, el percentatge mitjà de suport als punts del decàleg és del 91,61%, en una votació en què han participat 6.543 socis. En total, s'han aprovat deu principis d'acció política institucional i 15 punts de posicionament, proposats pel Secretariat Nacional.Segons Paluzie, la participació ha estat "una mica més alta que la de la darrera consulta", que era sobre la resposta a la inhabilitació de Quim Torra com a president de la Generalitat. El punt que ha obtingut més suport, un 97%, és el que reivindica el català com a "llengua comuna dels catalans" i proposa mesures per augmentar la seva presència a la societat i als mitjans de comunicació. El percentatge menys alt l'ha rebut el punt que crida a la unitat.L'entitat independentista avaluarà el "compromís" dels partits amb el decàleg de principis de forma setmanal, segons ha indicat el vicepresident, David Fernández, que també ha avançat que al maig l'ANC organitzarà un fòrum internacional d'independències unilaterals del qual sortirà un llibre blanc.El decàleg és una guia de principis d'acció "per avançar cap a la independència", han apuntat des de l'entitat. Inclou punts com ara el "compromís amb la declaració d'independència" o la vigència del "mandat de l'1-O".Un altre punt assenyala que la "unitat d'acció" a les institucions és imprescindible, en un decàleg en què es remarca que "l'acció unilateral és l'única efectiva" i s'aposta per crear un banc públic i buscar adhesions en l'àmbit internacional. També s'advoca per no pactar amb "partits del 155".L'ANC penjarà el decàleg a la pàgina web, on es podrà signar, i pròximament avaluarà amb punts en una escala de l'1 al 10 el seu grau de compliment dels punts del decàleg, segons ha indicat Adrià Alsina, membre del secretariat nacional, que ha explicat que els partits podran participar en debats sobre aquests punts, en funció dels quals podran augmentar o reduir la seva puntuació en les comparatives.

