Els incendis forestals, els cotxes i les centrals elèctriques, factors de risc de l'Alzheimer

Un nou estudi dirigit per investigadors de la Universitat de Califòrnia ha descobert que entre els nord-americans grans amb deteriorament cognitiu, com més gran és la contaminació de l'aire en la seva zona de residència, més gran és la probabilitat de plaques amiloides, un segell distintiu de l'Alzheimer.L'estudi, publicat a la revista JAMA Neurology , se suma a un conjunt d'evidència que indica que la contaminació d'automòbils, fàbriques, plantes d'energia i incendis forestals se suma a factors de risc de demència ja establerts com són el tabaquisme i la diabetis .Els investigadors van observar més de 18.000 persones amb una mitjana d'edat de 75 anys i amb demència o deteriorament cognitiu lleu. Tots ells vivien en codis postals repartits per tot el país. Van trobar que aquells en les àrees més contaminades tenien un 10% més de probabilitats de mostrar plaques amiloides, en comparació amb els altres.La contaminació de l'aire al veïnat de cada participant es va calcular amb dades de l'Agència de Protecció Ambiental que mesuren l'ozó a nivell de terra i PM2.5, material particulat atmosfèric que té un diàmetre de menys de 2.5 micròmetres.L'estudi complementa els estudis anteriors a gran escala que vinculen la contaminació de l'aire amb la demència i el Parkinson, i afegeix dades noves sobre el deteriorament cognitiu lleu, un precursor freqüent de la demència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor