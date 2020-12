Els «Free Tours» i la pandèmia, pinça mortífera per als guies turístics catalans

S’estima que aquest 2020 el sector dels guies turístics professionals perdrà un 70% dels ingressos amb relació a l’any anterior per culpa de la pandèmia. Per bé que el gremi s’ha beneficiat d’alguns ajuts directes estatals i de la Generalitat, denuncia sentir-se desemparat per les institucions davant la crisi sanitària i l’auge de les empreses estrangeres de Free Tours a Barcelona.



Recentment, l’empresa catalana de guies i tours Barcelona Guide Bureau, una de les més importants, s’ha vist forçada a tancar després de trenta anys d’activitat. Actualment, amb la manca de turistes estrangers, el negoci del sector es veu limitat al turisme local, i les darreres restriccions de mobilitat han condicionat encara més la seva tasca, ja que afirmen que les instruccions dels organismes competents no són prou clares.

El departament d’Empresa de la Generalitat, institució que habilita els guies professionals a Catalunya, deixa les indicacions per dur a terme l’activitat en mans del PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya), i el PROCICAT, a la vegada, delega la decisió al departament d’Empresa. “Es passen la pilota els uns als altres. El turista local, prudent, no sap què fer, i es queda a casa. Al PROCICAT i a les notícies, turisme vol dir hotels, restaurants i museus, però els guies no existim”, explica Txell Carreres, presidenta de l’Associació de Guies de Turisme habilitats per la Generalitat (AGUICAT).

Carreres explica que durant els mesos d’estiu amb el turisme local podien seguir subsistint, ja que es permetien grups d’entre 15 i 20 persones, sempre complint amb les distàncies de seguretat. Però les darreres restriccions, sumades a la poca visibilitat que asseguren tenir per part de les institucions, deixa el sector en una situació límit: “No existeix cap directori de guies professionals habilitats per la Generalitat, ni tan sols a les oficines de Turisme. S’està potenciant el model de falsa economia col·laborativa de les empreses de Free Tours”, denuncia la presidenta d’AGUICAT.

Només a la ciutat de Barcelona, operen una dotzena d’empreses dedicades a aquesta activitat, totes estrangeres i que tributen fora de l’estat segons ella. “A part de precaritzar el sector, aquestes companyies fan que els seus guies treballin per propines, sense contracte, pel que aquests professionals no tenen dret a cap ajut”, diu Carreres.

El sector dels guies professionals s’ha beneficiat aquest any d’algunes ajudes que l’Estat i la Generalitat han destinat a treballadors autònoms o al sector del Turisme, però amb alguns matisos, explica Carreres: “El 95% dels guies som autònoms, rebem una prestació del govern espanyol per cessament de l'activitat, de 600 euros. I el mes de juny, el departament d’Empresa va impulsar una línia de subvenció al sector turisme, de 1.000 euros en el cas concret del gremi de guies. Però aquest ajut econòmic havia de justificar despeses professionals o d’empresa i no despeses personals, com pagar el lloguer o comprar menjar. Així doncs, aquest ajut no serveix per a gaire més que per pagar tres rebuts de la quota per seguir donat d’alta com autònom”, explica.



Autònoms que es donen de baixa

La setmana passada, la Generalitat va anunciar noves línies d’ajut al sector turístic d’uns 2.000 euros, que es preveu que encara triguin uns mesos a fer-se efectives. En tractar-se d’un sector lligat a les temporades turístiques, molts guies professionals deixen de pagar la quota d'autònoms els mesos de temporada baixa, quan no treballen, i aquest 2020 la pandèmia ja va enxampar molts professionals sense estar donats d’alta, pel que no han pogut accedir a cap ajuda fins al moment.

Des de l’Associació de Guies turístics habilitats per la Generalitat també lamenten que la pandèmia de la Covid s’ha sumat a una problemàtica d’intrusisme que el gremi venia arrossegant des de mesos enrere. Fins al 2019, per ser habilitat oficialment com a guia per la Generalitat calia passar un examen tipus oposició, mentre que ara el departament d’Empresa expedeix aquest carnet tan sols acreditant un títol de grau en Turisme i un parell de certificacions d’idiomes estrangers. Això ha comportat un augment de professionals habilitats, que des d'AGUICAT consideren no estan prou formats en Història i Història de l’Art per ser acreditats com a guies turístics d'acord amb un model de qualitat.

Nou model turístic... sense guies?



“Fa ràbia que tots els agents i institucions vinculats al turisme, com ara la Cambra de Comerç o l'Ajuntament s’omplin la boca amb un nou model de turisme per la ciutat de Barcelona, més responsable i de qualitat. S’ha de reformular el turisme que s’ha fet depredador aquests darrers deu anys, amb canvis reals en la regularització de la via pública” lamenta Txell Carreres, presidenta d’AGUICAT.

