Spotify revela les cançons més escoltades del 2020

Spotify ha revelat les cançons i els artistes més escoltats a la plataforma durant el 2020. En un any marcat per la pandèmia de coronavirus, els continguts en streaming -tant en format vídeo com en cançons- han batut rècords a tot el planeta. Les novetats musicals, els nous àlbums i els singles que han marcat les llistes d'èxits només s'han pogut gaudir a través d'aquestes plataformes, ja que la majoria de concerts, sales i discoteques han estat tancades pel confinament.Els més escoltats a nivell mundial, d'homes, són: Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD -artista que va perdre la vida el desembre de 2019- i The Weeknd. Pel que fa a les dones, han estat: Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa i Halsey. La catalana Aitana ha estat l'artista més escoltada a l'estat espanyol.A nivell mundial aquestes han estat les cançons més escoltades a tot el món:I a l'estat espanyol, aquests han estat els 10 temes amb més reproduccions a Spotify:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor