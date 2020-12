Ximo Puig veu en el dúmping fiscal de Madrid «un cert moviment independentista»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha carregat contra les particularitats fiscals de Madrid i ha titllat el territori "d'excepció fiscal" i "d'aspiradora". També ha demanat que es respecti el fet constitucional de la igualtat: "El que hi ha és un procés invisible a Madrid. El que està passant és un cert moviment independentista, el que s'està produint a Madrid és un tipus de desconnexió"."No hi pot haver paradisos fiscals a Espanya", ha dit Puig aquest dimarts en declaracions a Ràdio 4 i La 2, on ha afegit que l'harmonització fiscal afectaria només a un 0,2% dels madrilenys i suposa igualtat d'oportunitats. També ha apostat per una major transparència del concert econòmic del País Basc i Navarra: "No hi pot haver opacitat en l'aportació. No dic que es qüestionin les hisendes forals, però sí transparentar el que aporta cada un a la causa comunitària".El president Puig considera que no és encoratjador que hi hagués empreses que deixessin Catalunya després de l'1-O, però ha reconegut que prefereix que, "si han de marxar de Catalunya, que vinguin a València i no a Madrid", i ha defensat la descentralització del poder i l'activitat econòmica. Sobre les relacions entre els governs de Catalunya i la Comunitat Valenciana, ha afirmat que Catalunya "és fronterer" des de finals del mandat de Carles Puigdemont i va començar un procés de mirar cap a dins, però ha subratllat textualment que és temps de ponts i no de trinxeres.Ha defensat el model territorial del president de govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que ha funcionat durant la pandèmia, amb fins a 14 reunions de la conferència de presidents, i considera bàsic que Catalunya participi de la multilateralitat, perquè altres presidents autonòmics han vist que podien estar d'acord amb el president de la Generalitat, Quim Torra: "la demonització és una cosa infantiloide".