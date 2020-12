Almenys dos morts en un atropellament múltiple a Alemanya

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Atropellament múltiple al centre de Trèveris (Alemanya), prop de la frontera amb Luxemburg. La policia informa que almenys dues persones han resultat mortes. Per altra banda, l'alcalde de la ciutat, Wolfram Leibe, ha explicat a la televisió alemanya SWR que hi ha fins a 15 ferits.El conductor ja ha estat detingut pels agents que també han confiscat el vehicle. A hores d'ara els cossos de seguretat s'estan centrant a atendre els ferits. La policia demana a la població que eviti el centre de la ciutat. A hores d'ara es desconeixen les causes dels fets.Segons informen mitjans locals, el cotxe s'hauria dirigit des de la coneguda "Porta Nigra", un monument romà que està al centre de la ciutat, i hauria creuat pel mercat central. És en aquella zona on s'ha produït l'atropellament múltiple.

