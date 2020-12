El Govern avisa que el Nadal està en risc

Altres notícies que et poden interessar

La celebració del Nadal amb les pautes previstes per la pandèmia està en risc. Així ho ha admès el Govern, que ha explicat que amb les dades d'aquest dimarts -han pujat el risc i la velocitat de contagi- s'han tornat a encendre "les alarmes" fins a tal punt que està en dubte si dilluns que ve es podrà avançar a la fase 2 de flexibilitzacions. "El que fem en aquest pont tindrà conseqüències en el Nadal", ha advertit la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó.El pla de flexibilització que va arrencar el passat 23 de novembre està dissenyat per passar de fase cada 15 dies sempre i quan no es produeixi un empitjorament de les dades i la velocitat de contagi es mantingui per sota del 0,9. Avui, aquest indicador s'ha situat en el 0,84. "Això ens pot indicar que la tendència pot començar a capgirar-se una altra vegada", ha alertat Budó. En els pròxims dies s'acabarà de determinar si s'avança o no en la desescalada el pròxim dilluns. Un eventual retard, podria provocar un alentiment i, per tant, que ni tan sols s'arribés a les festes nadalenques amb la possibilitat de reunir-se fins a deu persones -es mantindria el límit de sis- ni s'aixequessin les restriccions de mobilitat. Aquestes flexibilitzacions estan contemplades a la fase 3 i previstes inicialment pel 21 de desembre però només en un context de millora. A no ser, clar està, que el Govern fes excepcions amb independència de les dades.Una de les proves de foc que marcaran com s'arriba al Nadal serà el pont de la Puríssima que arrenca aquest cap de setmana. Finalment, el Govern ha descartat aixecar el confinament municipal abans d'aquests quatre dies festius per desincentivar la mobilitat. Amb tot, Budó no ha desconsellat que qui vulgui marxar pugui fer-ho abans del divendres. Això sí, ha advertit que allà on s'hi vagi s'haurà de respectar el confinament municipal. En tot cas, el Govern insisteix en la urgència de reduir la interacció social. "No es que la gent no pugui marxar de pont. Però durant el cap de setmana hi ha confinament municipal i s'ha de respectar", ha assegurat Budó.L'executiu també ha descartat fer excepcions durant el confinament municipal de cap de setmana per poder assistir a actes culturals. Malgrat que la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va posar sobre la taula aquesta possibilitat, Budó ha explicat que el Procicat l'ha desestimat perquè aleshores s'obre la porta a més excepcions en més sectors.

