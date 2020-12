Ayuso s'envolta de la plana major del PP per inaugurar el seu 'hospital per a pandèmies'

Altres notícies que et poden interessar

​La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurat aquest dimarts el que ha denominat 'l'hospital per a pandèmies', un centre construït en tres mesos per alleugerir la càrrega que implica el coronavirus per a la xarxa hospitalària però encara sense metges ni pacients.Sense presència destacada de representants de l'executiu espanyol i entre protestes de sanitaris contra la privatització de la sanitat madrilenya, Ayuso ha defensat que l'hospital, batejat amb el nom d'Isabel Zendal, és "un hospital per a Espanya" i serà "un pulmó assistencial" davant les emergències i una "bomba d'oxigen per als professionals" sanitaris.El sector sanitari observa la posada en marxa d'aquest hospital amb temor per la descapitalització de professionals en la resta de centres. El govern madrileny ha animat metges del sistema públic a anar com a voluntaris al nou hospital, mantenint la plaça. Només 90 sanitaris de tota la xarxa s'han presentat com a voluntaris.El president dels populars, Pablo Casado, i la plana major del PP madrileny han acompanyat la mandatària en l'acte; al qual han assistit tots els consellers del govern autonòmic; el president de l'Assemblea de Madrid, Juan Trinidad; l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Per part de l'executiu de Pedro Sánchez només ha assistit la secretària d'estat de Sanitat, Silvia Calzón.

