Ayuso inaugura el seu hospital per a pandèmies sense pacients ni personal sanitari

Altres notícies que et poden interessar

Isabel Díaz Ayuso ja s'ha penjat la gran medalla que perseguia des de l'inici de la pandèmia. La Comunitat de Madrid ha inaugurat aquest dimarts l'hospital d'emergències Isabel Zendal, que pretén ser referència en la lluita contra les pandèmies. Ara bé, el centre hospitalari, que ja gairebé dobla el seu pressupost inicial, ha vist oficialment la llum sense pacients ni personal sanitari.En concret, l'hospital actualment només compta amb un centenar de professionals, lluny dels més de 600 que es necessitaven. Els llocs restants es cobriran amb trasllats forçosos des d'altres hospitals de la regió. I, pel que fa als pacients, no s'espera que arribin els primers fins als "propers dies", ja de cara a la setmana que ve, segons ha explicat el conseller de Sanitat, Enrique Ruíz Escudero.En un acte en què no s'han permès les preguntes dels periodistes, Ayuso ha defensat un "hospital per a Espanya", referent i "sense precedents" a Europa. "Lamento les crítiques. Aquest hospital no pot ser dolent per a ningú, encara que el sectarisme polític ho vegi així", ha defensat en el seu discurs inaugural, acompanyada de Pablo Casado.Més enllà de l'oposició política, el projecte d'Ayuso ha topat també amb l'oposició ciutadana. A l'entrada del recinte, aquest dimarts s'han aplegat un centenar de sanitaris que han exigit la seva dimissió i han mostrat el seu rebuig al projecte.El sector sanitari observa la posada en marxa d'aquest hospital amb temor per la descapitalització de professionals en la resta de centres. El govern madrileny ha animat metges del sistema públic a anar com a voluntaris al nou hospital, mantenint la plaça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor