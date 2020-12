MAPA Consulta on i quan hi ha previstos cribratges massius

Barcelona ciutat

Regió Metropolitana Barcelona Nord

Regió Metropolitana Barcelona Sud

Catalunya Central

Regió Sanitària Lleida

Alt Pirineu i Aran

Regió Sanitària de Girona

Altres notícies que et poden interessar

Picant sobre cada marca, es desplega el nom del municipi o districte, la data dels cribratges, el lloc on es faran i la població a qui està dirigit. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom del mapa manualment, per acostar-se a un municipi i seleccionar-los millor. En tot cas, cal tenir en compte que les marques assenyalen els municipis o districtes on estan previstos els cribratges, no l'adreça exacte on es faran. Última actualització: dades de l'1 de desembre.La Generalitat ha impulsat una campanya de cribratges massius entre la ciutadania a diversos municipis del país. Era una pràctica que ja venia fent-se des de feia setmanes però que ara s'ha intensificat , en part, per l'ús cada cop major dels testos antigènics, els quals permeten agilitzar i abaratir aquest procés.Són proves encarades a persones sense símptomes que resideixen en els municipis on estan convocats aquests cribratges, els quals han de facilitar informació de contacte i, si se'n disposa, presentar la targeta sanitària.Es poden consultar on estan convocats al mapa superior i al llistat següent, que s'aniran actualitzant, així com al web de la Generalitat En roda de premsa, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, van defensar l'eina dels cribratges massius per disposar de més informació sobre l'evolució de l'epidèmia a Catalunya. Fins llavors, només un 1% de les proves fetes en aquests cribratges han estat positives, un resultat que Mendioroz va considerar positiu.Barri del RavalÀrees Bàsiques de Salut (ABS): Barceloneta, Casc Antic, Gòtic, Raval Sud i Raval Nord.Quan: del dia 3 al 16 de desembre, els dies laborables, de 8.30h a 19hOn: Universitat de Barcelona (Carrer de Montalegre, 6. En concret, a la sala de juntes de la Facultat de Geografia i Història i a la sala de juntes de Filosofia)Barris: Guinardó, La Salut, Sagrada Família, Navas, Congrés i Els Indians i Camp de l'Arpa.ABS: Sagrada Família, Gaudí, Sanllehy, Sardenya, Guinardó, Congrés, Encants, Camp de l'Arpa, Lesseps, La Salut.Quan: 1 de desembre, de 14 a 19.30 h. Del 2 al 15 de desembre, els dies laborables, de 8.30 a 19.30 h.On: Recinte Modernista de Sant Pau – Sala Hipòstila (c. Sant Antoni Maria Claret cantonada c. Cartagena).Barri de La TeixoneraABS: Horta i Sant RafaelQuan: de l’1 al 4 de desembre, de 15 a 20 hOn: Centre Esportiu Municipal (CEM) Olímpics (Passeig de la Vall d'Hebron, 166).Barris: Porta, Roquetes i Turó de la Peira.ABS: Porta, Les Roquetes i Turó de la Peira.Quan: del 3 a l’11 de desembre, els dies laborables, de 8.30 a 19.30 h.On: Casal de Gent Gran Casa Nostra (c. de la Maladeta, 38).Cribratges dirigits a la població asimptomàtica de més de 16 anys.Quan: 2 i 3 de desembre, de 9 h a 19 h.On: Montcada Aqua Salut (c. Tarragona, 32).Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 14 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 27 de novembre i durant diverses setmanes. De dilluns a divendres de 15 a 20 h. Dissabtes de 9 a 15 h.On: Biblioteca Martorell. Av. Mancomunitats Comarcals, 13.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan:a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Centre Cívic l’Olivera. C. de Joan Pagès. Accés pel carrer Antonio Machado, 1.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Centre Cívic Sant Ildefons. C. de Gerdera.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Centre Cívic Mas Lluí. C. Estelí, 10-12. Accés per la Plaça Dicià.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 12 a 20 h i dissabtes de 8 a 20 h.On: Centre Cívic Jardins de la Pau. C. Jardins de la Pau, s/n.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Molí d’en Foix. Av. Catalunya, 84Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Local dels Falcons. C. Pasteur, 7.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 30 de novembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Centre Cívic Sant Joan. Jardins Francesc Macià, s/n.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 1 de desembre. De dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: C. Pompeu Fabra, 34-36 i Casal d’avis. C. Escoles, 6.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 1 de desembre, de dilluns a divendres de 15 a 20 h.On: Centre Cívic La Plana. C. Garraf, s/n.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 1 de desembre, de dilluns a divendres de 10 a 12 h i de 15 a 17 h.On: davant Parc infantil Patufet.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 1 de desembre, de dilluns a divendres de 12 a 20 h i dissabtes de 8 a 20 h.On: Casal Gent Gran “El Centre”. C. San Isidro. 22-24.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Quan: a partir del 2 de desembre, de dilluns a divendres de 12 a 20 h i dissabtes de 8 a 20 h.On: Casal del Barri “La Unión”. C. Dos de maig, 41.Qui: Cribratge intensiu a la població asimptomàtica de més de 16 anys. No cal cita prèvia.Als punts de cribratge es faran tests ràpids. El resultat de la prova es donarà al mateix moment (15 minuts) i també es podrà consultar a la plataforma La Meva Salut.Quan: 1, 2 i 3 de desembre, de 9 a 19 h.On: Escorxador d'IgualadaQuan: 1 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h i 3 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: 1 de desembre al Centre Cívic Font dels Capellans i el 3 de desembre a la Biblioteca Ateneu.Quan: 3 i 4 de desembre, de 10:00 a 14:00 h.On: a la Sala Polivalent de l'Ajuntament.Quan: 2 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al Centre Nexe.Quan: 1 i 2 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: a L'Hotel d' Entitats.Quan: 3 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al Pavelló petit.Quan: 4 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: a la Llar d’Avis.Quan: 4 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al Pavelló Municipal.Quan: 4 de desembre, de 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 h.On: al Centre Cultural Mont-Àgora.Quan: 1 i 2 de desembre, de 10:00 a 14:00 i de 15.00 a 19:00 h.On: a les carpes ubicades al costat del CAP Vic Nord i CAP Vic Sud.Quan: 3 de desembre, de 8:00 a 17:00 h.On: carpa costat del CAP.Quan: 3 de desembre, de 14:00 a 19:00, i 4 de desembre de 09:00 a 14:00 h.On: a la carpa del costat del CAP.Quan: 9 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: a la Sala 2 de Gener.Quan: 9 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al Poliesportiu.Quan: 10 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al local del costat de l’Ajuntament.Quan: 10 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: al Pavelló Municipal.Quan: 11 de desembre, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 20:00 h.On: a Cal Llovet.Quan: 10 de desembre, de 09:00 a 14:00 h i 11 de desembre de 15:00 a 19:00 h.On: a la carpa del costat del CAP.Cribratges dirigits a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagin passat la malaltia. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).Quan: Fins divendres 4 de desembre, de 16.00 a 20.00 hores.On: Pavelló Onze de Setembre.A partir del 5 de desembre, als diferents barris de la ciutat (s’informarà del dia i l’hora).Quan: 30 de novembre i 1 de desembre, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.On: Escoles Velles.Quan: 2 de desembre, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.On: Sala Polivalent de l’ajuntament.Quan: 3 i 4 de desembre, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.On: Sala polivalent del Centre Cívic (carrer Manel Ibarra).Quan: 5 i 6 de desembre, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.On: Espai MerCAT.Quan: 5 i 6 de desembre, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.On: Pavelló Polivalent Inpacsa.Cribratge dirigit a la població asimptomàtica de més de 16 anys, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).Quan: Del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9 h a 13 h.On: Pavelló Esportiu.Qui: Població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin.Quan: Del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h.On: Pavelló Esportiu.Qui: Població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin.Quan: Del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9 h a 13 h i de 15 h a 19 h.On: Consell Comarcal.Quan: Del 30 de novembre al 4 de desembre, de 10h a 14 h i de 15 h a 18 h.On: Pavelló Esportiu.Quan: De l’1 al 3 de desembre, de 12 h a 14:30 h i de 15 h a 19:30 h.On: Centre Cívic.Quan: De l’1 al 4 de desembre, de 9:30 h a 13:30 h i de 15 h a 19 h.On: Sala Polivalent.Quan: 3 de desembre, de 15 h a 19 h.On: Centre Cívic.Quan: 3 de desembre, de 9 h a 14 h.On: Local Social Montidro.Quan: 3 de desembre, de 9 h a 11:30 h.On: Consultori Local.Quan: 3 de desembre, de 12 h a 14:30 h.On: Consultori Local.Quan: 4 de desembre, de 9 h a 11 h.On: Forn Vell.Quan:4 de desembre, de 12 h a 14 h.On: Nou Casal.Quan: 4 de desembre, de 9 h a 14:30 h.On: piscina municipal.Quan: 4 de desembre, de 9 h a 14 h.On: Escola Natura.Quan: del 8 al 10 de desembre. Els dies 8 i 9, de 15 h a 19; i el dia 10, de 9:30 a 13:30 h.On: Centre Cívic.Quan: 9 de desembre, de 9 h a 15 h.On: al Poliesportiu.Quan: 9 de desembre, de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h.On: al Poliesportiu.Quan:el 9 de desembre, de 9:30 h a 13:30 h i el 10 de desembre, de 15 h a 19 h.On: Sala Polivalent.Quan: 11 de desembre, de 9 h a 15 h.On: al Saló.Cribratges dirigits a la població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin.Quan: Del 30 de novembre al 5 de desembre de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h.On:Dimarts 1 de desembre - Centre Cívic de la Creu de la Mà (Pl. Remei Bosch).Dimecres 2 de desembre - Auditori dels Caputxins (C/ del Rec Arnau, 8).Dijous 3 de desembre - Centre Cívic Joaquim Xirau - Marca de l’Ham (C/ de Vilatenim.Divendres 4 de desembre - Teatre Bon Pastor (C/ Dr. Barraquer).Dissabte 5 de desembre - Auditori dels Caputxins (C/ del Rec Arnau, 8).Es faran proves de detecció de la COVID-19 amb testos antigènics ràpids (TAR) a persones asimptomàtiques de més de 16 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor