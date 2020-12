​La taula de partits sobre les eleccions del 14-F es constituirà aquest divendres

La taula de partits per abordar com han de ser les eleccions previstes per al 14-F se celebrarà aquest divendres a les 12 hores al Parlament, segons ha pogut saber l'ACN. La convocatòria formal s'ha fet per part del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, d'acord amb el president del Parlament, Roger Torrent. De fet, Torrent serà qui presidirà la reunió de constitució en què està previst que el Govern expliqui als grups parlamentaris la logística del procés electoral. Els grups i subgrups parlamentaris ja han estat convocats. De moment, el Procicat ha aprovat un document sobre el 14-F que preveu que els locals electorals siguin prioritàriament espais com pavellons, en comptes d'escoles.El conseller responsable de processos electorals, Bernat Solé, també serà present a la reunió de divendres. El Procicat va aprovar a principis de novembre un document que estableix l'adequació de col·legis electorals i el procediment de vot tenint en compte el context de pandèmia. A banda de convertir en locals electorals espais alternatius a escoles, el document també preveu un mínim de dues cues per votar, una d'elles específiques per a col·lectius vulnerables i una altra per a la resta de votants. Entre les mesures, també es preveu fer tests d'antígens a tots els membres de les meses electorals.En les darreres setmanes, el Govern ha explicat que els catalans podran votar "sense sortir de casa" a través del vot telemàtic per correu ja que els carters entregaran la documentació electoral i custodiaran els sufragis. I recentment la Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat l'homologació de butlletes i sobres electorals descarregables des d'Internet. Un fet que, segons el Govern, permetrà portar el vot preparat des de casa i disminuir el risc de contagi als locals de votació. D'altra banda, també s'ha autoritzat que les persones amb discapacitat visual que ho hagin sol·licitat prèviament puguin rebre les butlletes electorals en braille a casa. Tradicionalment, les butlletes en braille d’aquelles persones que ho sol·licitaven s’enviaven als ajuntaments que, al seu torn, les enviava a les corresponents meses electorals.Pel que fa a la taula de partits sobre el 14-F tant el conseller Solé com la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han manifestat que el Govern vol escoltar l'opinió dels grups parlamentaris i buscar un consens sobre les decisions que s'hagin de prendre.El Procicat té pendent d'aprovar altres plans relacionats amb el 14-F com el que fa referència al funcionament de la campanya electoral.

