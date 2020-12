La dona del Vendrell que va matar el seu l'home amb dos trets al cap accepta vuit anys i mig de presó

En el moment dels fets la tiradora tenia diverses llicències d'armes. En concret, comptava amb la TE, caducada; l'F i l'E, actives; i la D, amb autorització temporal. A més, com a conseqüència d'aquesta activitat tenia al seu nom la pistola 9mm marca Infinity model Hybrid amb la qual hauria comès el crim.Meritxell O.P., de 41 anys, convivia amb la parella sentimental en un habitatge del Vendrell. Segons relata la sentència, cap a les dues de la matinada del 12 d'octubre del 2018 es trobaven dormint a l'habitació quan ella es va despertar i es va aixecar per fumar. El moviment va despertar l'home i això va provocar que s'enfadés amb ella.Després d'una discussió breu entre tots dos, ell es va girar en el seu costat del llit cap a la paret, donant l'esquena a la processada, disposant-se a dormir. Aleshores, "per sorpresa i de forma sobtada, impedient qualsevol reacció defensiva de l'home", la tiradora va agafar l'arma i, "amb evident menyspreu per a la vida aliena", va apuntar al cap de la parella i va disparar dos trets.Cap a dos quarts de nou de la nit -unes 18 hores després dels fets-, els Mossos van rebre l'avís que hi havia un home malferit en una casa del carrer Joan Alcover del Vendrell. Els Mossos i tres unitats dels serveis sanitaris d'emergències es van traslladar al lloc dels fets i van localitzar l'home agonitzant a l'habitació. Tot i l'assistència, va morir sobre les deu de la nit.Unes hores després, de matinada, els Mossos d'Esquadra van detenir la dona al domicili d'una familiar a Cunit (el Baix Penedès) com a principal acusada dels fets. La processada va ingressar en presó provisional comunicada i sense fiança el 15 d'octubre de 2018 per ordre del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell.La sentència conclou que la dona està diagnosticada d'un trastorn inespecífic de la personalitat, trastorn depressiu en remissió i trastorn per consum de substàncies. Tots aquests trastorns van alterar, de forma lleu, les seves capacitats volitives i cognitives el dia dels fets, segons la sentència. El tribunal destaca que "amb la finalitat d'ajudar al bon funcionament de l'administració de Justícia, ha procedit a reconèixer els fets".L'Audiència de Tarragona ha condemnat la dona a vuit anys i mig de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'atenuant analògica de trastorn mental transitori, l'atenuant de confessió i la circumstància agreujant de parentiu. També haurà de pagar les costes processals, i indemnitzar la mare de la víctima amb 40.200 euros i els fills menors de 20 anys de la víctima amb 80.400 euros.