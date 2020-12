Presó per un clan familiar dedicat a robatoris violents a gent gran

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones, dos homes i tres dones, d'entre 18 i 21 anys per pertànyer a un suposat clan familiar que es dedicava a robar joies i rellotges a gent gran. El valor dels objectes robats arriba a gairebé 87.000 euros. Segons el cos, actuaven sempre amb un mateix patró, ja que es tractava de robatoris violents a persones d'entre 65 i 90 anys a la via pública, concretament de rellotges d'alta gamma i joies d'or.Segons el cos, entre juny i agost van tenir coneixement de set robatoris a diferents punts del territori català a persones grans al carrer. Durant aquests dos mesos hi va haver robatoris de joies i rellotges a gent gran a Sitges –en dues ocasions-, Malgrat de Mar, Sant Cugat del Vallès, Calonge i Sant Andreu de Llavaneres. Arran d'aquests fets van engegar una investigació.Després d’una aturada a finals d'estiu, a principis de novembre es va tornar a reactivar l'activitat, concretament amb tres robatoris a Sant Quirze del Vallès, Calonge i Castelldefels. Precisament va ser a la darrera localitat quan el passat 25 de novembre tres de les persones investigades van abordar un home gran per treure-li l'anell i el rellotge que portava sense poder-ho aconseguir. Poc després d'aquest fet els investigadors van interceptar els autors a Barcelona, i els van detenir.La jutgessa del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú en va decretar l'ingrés a presó. Se'ls acusa de deu delictes de robatori amb violència, sis delictes de lesions, un de furt i pertinença a grup criminal. Arran de les detencions es van fer dues entrades a Barcelona, a domicilis de dues persones investigades que també van quedar detingudes i on es van trobar diverses joies sostretes, diners i roba que es veu en les imatges enregistrades durant els robatoris. També es van intervenir quatre vehicles amb els que actuaven

