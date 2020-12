Les comunitats debatran aquest dimecres les mesures anti Covid de Nadal

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol ha convocat per aquest dimecres un nou consell interterritorial de Salut en què s'haurien d'acordar unes recomanacions sobre les restriccions contra la Covid a aplicar per les comunitats durant les festes de Nadal. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha receptat "prudència" i "sentit comú" de cara a Nadal, i ha remarcat la necessitat que "tothom continuï complint les indicacions" per evitar contagis.La trobada de la setmana passada amb aquest mateix objectiu va acabar sense acord, amb divergències entre comunitats sobre la durada del toc de queda els dies 24 i 31 de desembre. La Comunitat de Madrid proposa allargar-lo fins quarts de dues, mentre que l'executiu de Pedro Sánchez advoca per allargar-lo fins a la una, segons l'esborrany de treball que va presentar als consellers autonòmics.Una altra de les qüestions a debatre és la proposta de Madrid de realitzar proves d'antígens gratuïtes a tots els ciutadans abans que visitin els seus familiars. L'executiu espanyol no veu amb bons ulls aquesta possibilitat, pel risc que transmeti una sensació de falsa seguretat que faci als testats prendre menys mesures de protecció per evitar els contagis.D'altra banda, el consell de ministres ha autoritzat un augment del límit pressupostari per garantir l'adquisició de les vacunes que corresponen a Espanya en el marc de l'acord de la Comissió Europea amb diverses empreses farmacèutiques per adquirir de forma conjunta les dosis i repartir-les entre els estats de la UE.Fins ara l'executiu ha tancat acords per comprar dosis de les vacunes de Pfizer i d'Astrazeneca. Aquest dimarts ha donat llum verda als acords amb Moderna, Janssen i Curevac. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha assegurat que Espanya té "garantit" l'accés a vacunes que "començaran a subministrar-se a finals de gener".

