Robles diu que els militars retirats que van enviar una carta a Felip VI no representen els valors de l'Exèrcit

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticat durament els més de 70 militars retirats de l'Exèrcit de Terra que la setmana passada van enviar una carta a Felip VI on definien l'executiu de Pedro Sánchez de govern "socialcomunista recolzat per filoetarres i independentistes". La ministra ha aprofitat la seva intervenció al ple de pressupostos del Congrés per acusar-los de pretendre "implicar" el rei en les crítiques a l'executiu.Segons ha afirmat, aquests militars retirats estan "molt lluny" dels valors de l'estament militar i pretenen posar en qüestió la "neutralitat política" que envolta la figura del cap d'Estat. El Rei, ha dit, "és de tots" i no "d'alguns" que "no defensen els valors que caracteritzen la família castrense".A la seva carta de Felip VI –avançada per El País- els militars retirats alerten el monarca del "deteriorament" que al seu entendre pateix la "cohesió nacional" i expressen el seu suport al monarca "en aquests moments difícils per a la pàtria".

