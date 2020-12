Barcelona vol reduir una quarta part dels desplaçaments en cotxe el 2024

demagògia

fantàstic! i per promocionar l'ús del transport públic els colaus treuen la tarja més utilitzada pels ciutadans (T-10), la pujen de preu i impedeixen els marcatges múltiples. Em voleu dir com s'ho farà la gent que viu fora de Barcelona per venir a treballar amb el deficients transport ùblic que patim.I a la inversa. Es clar,com la COlau viatge en vehicle particular (pagat per nosaltres). No hi veu cap problema