Jaume Padrós: «La tercera onada és a la porta»

La Tercera onada és a la porta. El que fem i com actuem individualment i col·lectivament les properes setmanes condicionarà molt la seva duresa i gravetat. Ple hivern, altres malalties, incògnita sobre la grip... Imploro a tothom actuar responsablement ! — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) December 1, 2020

Les xifres sanitàries no són bones. Si us plau, en nom dels professionals sanitaris demano que no us relaxeu en el manteniment de distància, ús de la mascareta, higiene i ventilació. I en minimitzar trobades a casa de grups no bombolla. No us feu trampes. No és tan sacrifici — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) December 1, 2020

A les pocs dies per Nadal, les previsions del president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), no són gens positives. En una piulada al seu compte de Twitter, Jaume Padrós ha avisat que "la tercera onada és a la porta". Així que ha fet una crida a la ciutadania per actuar "responsablement", ja que el que passi les setmanes vinents condicionarà molt la "duresa i gravetat" de la tercera onada.Malgrat la sensació de millora que hi pugui haver per la relaxació de les restriccions Padrós ha insistit en què "les xifres sanitàries no són bones". El president del COMB insta a la població a no fer "trampes" i recalca la necessitat de complir amb la distància, la neteja de mans i l'ús de mascareta.El dilluns vinent es compliran 15 dies de l'entrada en vigor del primer tram de flexibilització de les restriccions contra la Covid. Serà llavors quan s'haurà d'avaluar si s'avança en la desescalada o no . Tot plegat, amb la vista posada en les festes de Nadal, on encara estan per acabar de decidir quines limitacions s'imposaran a les trobades.

