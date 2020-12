Europa preveu autoritzar la primera vacuna abans d'acabar l'any

Altres notícies que et poden interessar

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) posa data a l'autorització de les primeres vacunes contra la Covid-19 a Europa. Com a màxim, es decidirà el 29 de desembre sobre la de Pfizer i el 12 de gener sobre la de Moderna.L'organisme amb seu a Amsterdam preveu finalitzar el procediment de validació del vaccí de Pfizer i BioNTech just abans d'acabar l'any i, dues setmanes després, el de Moderna. L'EMA avaluarà si les dades facilitades per les companyies són "suficientment sòlides i completes" per demostrar la "qualitat, seguretat i eficàcia" del producte."Aquests terminis es basen en les dades avaluades fins ara en la revisió continuada i poden estar subjectes a canvis a mesura que avanci l'avaluació", ha explicat l'EMA en un comunicat. Així, els científics de l'EMA treballaran en l'avaluació durant Nadal.

