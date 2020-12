La Diputació de Barcelona repartirà mascaretes als municipis de menys de 20.000 habitants

Altres notícies que et poden interessar

La Diputació de Barcelona ha rebut aquest dimarts per part de la subdelegació del govern espanyol, una remesa de 171.000 mascaretes, que es repartiran entre els municipis de la demarcació de menys de 20.000 habitants.En un comunicat, la Diputació ha explicat que, amb aquesta nova remesa de material sanitari per als ajuntaments, la institució hi haurà repartit prop de dos milions de mascaretes des de l'inici de la pandèmia del coronavirus.Les mascaretes es lliuraran als 198 municipis amb menys de 20.000 habitants de la demarcació a finals d'aquesta setmana i sota "criteris poblacionals". Seran els ajuntaments els que decidiran com distribuir-les entre la població tenint en compte els col·lectius vulnerables i els empleats municipals amb funcions en primera línia d'actuació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor