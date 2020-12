Estrella Damm ja produeix el 100% de les llaunes amb anelles de cartró

Des d'aquest 1 de desembre, Estrella Damm ja produeix el 100% de les seves llaunes amb anelles de cartró 100% biodegradable. Es tracta d'un projecte pioner en el sector cerveser que suposarà la reducció de més de 260 tones de plàstic a l’any, l’equivalent a quasi 89 milions d’unitats d’anelles de plàstic.Al 2019, Estrella Damm va iniciar un projecte per reduir l’ús de plàstics d’un sol ús. Ara, una vegada ha substituït la totalitat de les anelles de plàstic dels packs de llaunes de cervesa per unes altres de cartró, la marca ja està treballant per substituir també per cartró els plàstics decorats que envolten les llaunes, amb l’objectiu d’eliminar-los al 2021. Un projecte que s’ha dut a terme en els darrers dos anys, i que ha suposat un canvi en l’estructura industrial de la companyia i una inversió de més de 6 milions d’euros.La voluntat d’Estrella Damm d’eliminar les anelles de plàstic de les seves llaunes era el missatge final d’Acte III. Compromís, la campanya Mediterràniament de l’estiu passat . Una voluntat que la crisi sanitària derivada de la Covid-19 va alentir, però que ara ja és realitat, i que no fa més que refermar el compromís de la marca amb el medi ambient.D’aquesta manera, Estrella Damm culmina el projecte que va iniciar al 2019 per substituir les anelles de plàstic dels packs de llaunes de cervesa per unes altres de cartró. El resultat va ser un nou format d’agrupació de llaunes anomenat LatCub, que permet agrupar les llaunes amb un embalatge de cartró 100% biodegradable, fabricat amb fibres naturals procedents d’arbres gestionats de manera sostenible i responsable, que compten amb la certificació PEFC.Recentment, LatCub ha estat guardonat amb el Premi Europeu a la Excel·lència en Innovació, un dels reconeixements més prestigiosos de la industria dels envasos i dels embalatges de cartró que entrega l’Associació Europea de Fabricants de Cartró, Pro Carton.

