La número 2 d'ERC a les eleccions exigeix «joc net» a JxCat

La número dos d'ERC per Barcelona a les eleccions del 14-F, Laura Vilagrà , ha reclamat aquest dimarts a JxCat una campanya electoral amb "joc net" i "respecte" i ha alertat que els republicans no explicaran "sopars de duro" a l'electorat. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Vilagrà ha exposat que assumeix el repte sense haver patit "conflictes" amb l'actual soci de Govern i que espera que això ajudi a l'entesa.La republicana, però, ha defensat que no s'aconseguirà la república amb una "manca de realisme" o "enganyant" afirmant que "en quatre mesos" arribarà. "Hem de ser més. Tornar-ho a fer amb millors condicions. Volem guanyar, no volem portar la frustració un altre cop al país", ha manifestat durant l'entrevista.

