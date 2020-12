Pfizer també demana l'autorització d'urgència per distribuir la vacuna a Europa

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer i BioNTech han sol·licitat aquest dimarts a l'Agència Europea del Medicament l'autorització d'emergència per poder començar a distribuir la seva vacuna a Europa. Si reben tots els permisos pertinents, les dues companyies esperen estar subministrant el seu vaccí a finals d'aquest mes.D'aquesta manera, les farmacèutiques que han treballat conjuntament en una vacuna s'afegeixen a Moderna, que va demanar l'autorització aquest dilluns després de confirmar que el seu vaccí ofereix un 94,1% d'eficàcia.En el cas de Pfizer, la vacuna és efectiva en un 95%, xifra similar en majors de 65 anys, un sector de la població que no respon bé a tots els tipus de vacuna, així com en totes les ètnies i gèneres. A més, la companyia ha confirmat que no s'han observat efectes secundaris destacables, més enllà de fatiga i mal de cap en grups que representen entre el 2 i el 4% dels vacunats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor