El Japó registra més morts per suïcidi en un mes que per Covid-19 en tot l'any

Al Japó, el suïcidi suposa una problemàtica molt important i que afecta molta gent. La preocupació arriba al punt que el país dona les dades de morts per aquest motiu freqüentment.Així, l'octubre passat es va donar una xifra sorprenent: 2.153 persones es van treure la vida. Un nombre de morts per suïcidi que encara impacta més si es compara amb el total de morts acumulats al Japó per coronavirus des de l'inici de la pandèmia: 2.087, segons el ministeri de Salut.Els experts assenyalen la Covid-19 per explicar aquest augment dels suïcidis. Michiko Ueda, professora associada de la Universitat de Waseda a Tòquio i experta en suïcidis, afirma que "ni tan sols vam tenir un confinament, i l'impacte de la Covid és mínim en comparació amb altres països, però encara veiem aquest gran augment en el nombre de suïcidis", segons recull la CNN.Al mateix temps, els especialistes han avisat durant aquests mesos que la pandèmia podria provocar una crisi de salut mental, especialment per la pèrdua de feina, l'aïllament social i l'ansietat. Així, Ueda creu que les dades japoneses podrien ser útils per a altres països.

