La policia atura una orgia amb 25 homes, entre ells un eurodiputat, en un bar de Brussel·les

La policia belga va irrompre aquest divendres passat en un bar del centre de Brussel·les per aturar una orgia en la qual participaven 25 homes. Entre ells, hi havia un eurodiputat i diversos diplomàtics internacionals. Segons ha recollit l'Agència EFE a partir de les informacions publicades per La Dernière Heure, els agents hi van trobar estupefaents.​L'eurodiputat, de qui no ha transcendit ni la identitat, ni la nacionalitat ni el partit en què milita, va intentar fugar-se del lloc i després va dir a la policia que tenia immunitat com a membre del Parlament EuropeuEls bars i restaurants no poden obrir a Bèlgica -on també hi ha toc de queda nocturn- per les mesures de contenció del coronavirus aplicades pel govern en les últimes setmanes. Per això, els participants a la festa sexual van ser multats.

