Complim les condicions per avançar a la segona fase de la desescalada aquest dilluns?

Aquest dilluns, 7 de desembre, es compleixen els primers 15 dies de desescalada a Catalunya. Segons el pla de la Generalitat, haurà arribat el moment d'avançar a la segona fase, en la qual es flexibilitzaran una mica més les restriccions. Ara bé, aquest salt es podrà fer només si Salut -que ja va advertir que el procés pot ser a diferents ritmes segons el territori- considera que es compleixen les condicions epidemiològiques per fer-ho. Quines són?Hi ha dos indicadors principals: la Rt i els nous ingressos. Concretament, per deixar enrere aquesta primera fase i saltar a la segona, caldrà que la Rt estigui persistentment per sota de 0,9 i que els nous ingressos setmanals vagin en disminució.Actualment a Catalunya feia dies que la Rt i el risc de rebrot tenien una tendència a la baixa, però segons les dades de Salut d'aquest dimarts, 1 de desembre, aquestes xifres han repuntat. En el cas de la velocitat de contagi encara es manté per sota del 0,9 necessari perquè dilluns es pugui passar de fase, però de manera molt ajustada, ja que està a 0,84. I el risc de rebrot ha tornat a superar els 200.Pel que fa als ingressos, aquests han anat fluctuant, dies que anaven a la baixa i dies que augmentaven. A data de dimarts s'ha registrat un descens de 34 persones. El total està a 1.718 i els crítics a UCI superen els 400. Caldrà veure com evoluciona la situació en els propers dies.En cas de ser així poden donar-se altres dos escenaris, o bé que es plantegi prorrogar les mesures ja vigents (és a dir, seguiríem en el primer tram) o fins i tot, revisar les mesures preses durant els 15 dies, i endurir-les. Perquè passi el primer cas, cal que la Rt estigui persistentment entre 1 i 0,9 i que hi hagi una estabilització dels nous ingressats setmanals. Mentre que l'últim escenari (el de replantejar les mesures ja aplicades) es donaria si la Rt es manté persistentment per sobre d'1 i si hi ha un increment dels nous ingressos setmanals.En el segon tram de la desescalada, la restauració pot obrir al 50%, i cinemes, teatres i sales de concerts ho poden fer al 70%. Per a la resta de sales, l'aforament es preveu en el 50%, amb un màxim de 500 persones. Els museus i sales d'exposició també seguiran a la meitat d'aforament. Un canvi important serà el del confinament de cap de setmana, que passarà a ser comarcal. Es mantindrà el tancament perimetral de Catalunya i el toc de queda.En el comerç, les botigues podran obrir al 50%. Les més grans de 800 metres quadrats podran recuperar tot l'espai sempre que mantinguin l'aforament a la meitat, però els centres comercials encara seguirien tancats. Pel que fa l'esport, la segona etapa preveu la reobertura de gimnasos al 50% sense vestidors. A més, s'obriran les extraescolars no reglades amb un sol alumne. Les reunions es mantindran en un màxim de sis persones i l'aforament en actes religiosos passarà al 50%, amb un màxim de 500 persones.

